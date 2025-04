Lewis Pullman svela il ritorno di Sentry in Avengers: Doomsday

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Lewis Pullman, attore emergente nel Marvel Cinematic Universe grazie al suo ruolo di Sentry nel film Thunderbolts, ha recentemente condiviso dettagli interessanti riguardo alla sua esperienza nell’apprendere del ritorno del suo personaggio in Avengers: Doomsday. Questa notizia ha suscitato grande entusiasmo tra i fan e ha messo in evidenza l’importanza di Sentry all’interno della trama dell’universo Marvel.

La scoperta sorprendente di Lewis Pullman

In un’intervista con Deadline, Pullman ha raccontato come ha appreso della sua partecipazione a Avengers: Doomsday. La notizia è arrivata in un modo inaspettato: “Ho visto che avevo circa 30 chiamate perse da Danny Ramirez mentre stavo girando. Ho pensato, ‘Cosa può essere successo?’. Quando mi ha chiamato, mi ha dato la notizia in un modo fantastico”, ha spiegato l’attore. Questo momento di sorpresa ha messo in evidenza l’emozione che Pullman ha provato nel ricevere la notizia, un segnale del forte legame che ha con il suo personaggio e il progetto nel suo complesso.

Pullman ha anche rivelato che inizialmente non era a conoscenza del suo ritorno nel Marvel Cinematic Universe. “Non avevo sentito nulla al riguardo, ma sono davvero felice di farne parte. È stata una grande sorpresa per me”, ha aggiunto. Queste parole riflettono l’entusiasmo dell’attore per il suo coinvolgimento in un progetto così ambizioso e atteso dai fan.

Sentry: un personaggio complesso e potente

Il debutto di Lewis Pullman nel ruolo di Sentry avverrà nel film Thunderbolts, che precederà Avengers: Doomsday. Sentry è un personaggio complesso, creato nel 2000 da Paul Jenkins e Jae Lee, la cui storia ruota attorno a Bob Reynolds, un uomo dotato di poteri straordinari. Con il potere di un milione di soli esplosivi, Sentry ha la capacità di cancellare dalla memoria collettiva sia la sua identità da supereroe che la sua esistenza. Questa caratteristica lo rende un personaggio intrigante e misterioso, capace di suscitare l’interesse del pubblico.

Il teaser di Thunderbolts ha descritto Sentry come “più forte di tutti i Vendicatori messi insieme”, suggerendo che il suo ruolo in Avengers: Doomsday sarà cruciale. La potenza e la complessità del personaggio potrebbero avere un impatto significativo sugli eventi che si svolgeranno nel film, rendendo Sentry una figura centrale nella narrazione.

Thunderbolts e Avengers: Doomsday: un futuro emozionante per il Marvel Cinematic Universe

Thunderbolts, che è parte della Fase 5 del Marvel Cinematic Universe, uscirà prima di Avengers: Doomsday, previsto per il 1° maggio 2026. Questo film riunirà una serie di personaggi iconici, tra cui i Vendicatori, gli X-Men e i Fantastici Quattro, promettendo un’esperienza cinematografica ricca di azione e colpi di scena. Il regista Jake Schreier ha accennato a come il personaggio di Sentry potrebbe essere fondamentale per gli eventi di Avengers: Doomsday, suggerendo che il suo coinvolgimento avrà un peso significativo nella trama.

Con il ritorno dei fratelli Russo alla regia, i fan possono aspettarsi un film che non solo conclude la Fase 6 dell’MCU, ma che offre anche nuove prospettive e sviluppi per i personaggi amati. La combinazione di talenti e storie avvincenti promette di mantenere alta l’attenzione del pubblico, rendendo i prossimi film un appuntamento imperdibile per gli appassionati del genere.

