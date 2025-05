Lewis Pullman: il talento versatile dell’attore tra horror e blockbuster

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Lewis Pullman, noto per la sua recente interpretazione di Sentry nel film Thunderbolts, ha dimostrato di essere un attore di grande versatilità e carisma. Figlio del celebre Bill Pullman, il 32enne ha già lasciato il segno in vari progetti, spaziando dai film indipendenti all’horror, fino a partecipare a uno dei blockbuster più apprezzati degli ultimi anni. Scopriamo cinque film che evidenziano il suo talento e la sua capacità di affrontare ruoli diversificati.

The strangers: prey at night

In The Strangers: Prey at Night, sequel del film del 2008, Lewis Pullman interpreta Luke, un personaggio che, sebbene possa sembrare un tipico ruolo secondario in un film horror, viene reso unico grazie alla sua interpretazione. La trama segue una famiglia in vacanza che si ritrova a fronteggiare una serie di aggressioni da parte di tre sconosciuti mascherati. Nonostante la storia non si discosti molto dal primo capitolo, Pullman riesce a dare profondità al suo personaggio, rendendo la sua performance memorabile. La sua capacità di esprimere emozioni complesse in situazioni di alta tensione dimostra la sua abilità nel genere horror, rendendolo un attore da seguire con attenzione.

7 sconosciuti a El Royale

Nel thriller 7 sconosciuti a El Royale, diretto da Drew Goddard nel 2018, Lewis Pullman assume il ruolo di Miles Miller, il manager dell’hotel El Royale. La sua interpretazione è particolarmente significativa in un cast che include nomi di spicco come Jeff Bridges e Dakota Johnson. Miles è un personaggio con un passato oscuro e Pullman riesce a trasmettere la sua vulnerabilità e le sue lotte interiori con grande efficacia. La sua performance si distingue in un film ricco di colpi di scena e tensione, dimostrando la sua capacità di emergere anche in un contesto affollato di talenti.

Press play – la musica della nostra vita

Nel dramma romantico Press Play – La musica della nostra vita, uscito nel 2022, Lewis Pullman interpreta Harrison, un ruolo che gli consente di esplorare un genere diverso rispetto ai suoi lavori precedenti. Questo film, che mescola elementi romantici e fantascientifici, offre a Pullman l’opportunità di mostrare la sua versatilità. La chimica con la coprotagonista Clara Rugaard è palpabile e contribuisce a rendere la narrazione ancora più coinvolgente. La sua performance emozionante e sincera mette in luce le sue capacità attoriali, dimostrando che è in grado di affrontare anche ruoli più delicati e sentimentali.

L’ammutinamento del Caine – corte marziale

L’ammutinamento del Caine – Corte marziale è l’ultimo film del regista William Friedkin, in cui Lewis Pullman interpreta il tenente Thomas Keefer. Questo legal drama si concentra sul processo di un ufficiale della Marina Americana accusato di ammutinamento. Sebbene il suo ruolo sia secondario, Pullman riesce a dare un contributo significativo alla trama, arricchendo il film con una performance intensa e ben calibrata. La sua capacità di interpretare personaggi complessi in situazioni di alta tensione è evidente, rendendo il suo lavoro in questo film un altro esempio della sua abilità attoriale.

Top gun: maverick

In Top Gun: Maverick, Lewis Pullman interpreta il tenente Bob Floyd, uno dei piloti della squadra di Maverick. La sua performance è credibile e ben costruita, contribuendo a rendere il film un successo. Questo ruolo rappresenta un altro punto di forza nella carriera di Pullman, che continua a dimostrare la sua versatilità e il suo talento in produzioni di grande respiro. Top Gun: Maverick non solo ha riportato in auge un franchise iconico, ma ha anche messo in evidenza le capacità di un attore che si sta affermando sempre di più nel panorama cinematografico.

Lewis Pullman si conferma un attore da tenere d’occhio, capace di affrontare ruoli diversificati e di lasciare un segno indelebile in ogni progetto in cui è coinvolto. Con una carriera in continua ascesa, il suo futuro nel mondo del cinema appare promettente e ricco di opportunità.

