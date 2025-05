Lewis Pullman e il suo viaggio da Spider-Man a Sentry nel Marvel Cinematic Universe

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Lewis Pullman, noto per il suo ruolo di Sentry nel Marvel Cinematic Universe , ha un passato interessante che risale a circa dieci anni fa. Prima di entrare a far parte dei New Avengers e di interpretare il supereroe Sentry nel film “Thunderbolts“, l’attore aveva fatto un provino per un ruolo molto diverso: quello di Ned Leeds in “Spider-Man: Homecoming“. Questa rivelazione, condivisa dalla direttrice del casting Marvel, Sarah Finn, offre uno spaccato affascinante sulla carriera di Pullman e sulle dinamiche del casting nel mondo dei supereroi.

Il provino di Lewis Pullman per Spider-Man: Homecoming

Nel 2017, “Spider-Man: Homecoming” ha segnato il debutto di Tom Holland nel ruolo di Peter Parker, ma il film ha anche presentato un personaggio chiave: Ned Leeds, il migliore amico di Spider-Man. Questo ruolo è stato assegnato a Jacob Batalon, ma prima di lui, Lewis Pullman aveva sostenuto un provino per interpretarlo. Sarah Finn ha rivelato a IGN che Pullman era tra i candidati per il ruolo di Ned, dimostrando così che il suo talento era già riconosciuto all’interno dei Marvel Studios.

Il provino di Pullman per Ned rappresenta un momento significativo nella sua carriera, poiché ha aperto la strada a future opportunità nel mondo del cinema. Anche se non ha ottenuto il ruolo, la sua perseveranza e il suo impegno lo hanno portato a diventare un supereroe nel MCU, un percorso che molti attori sognano di intraprendere.

La carriera di Lewis Pullman nel Marvel Cinematic Universe

Dopo il provino per “Spider-Man: Homecoming“, Lewis Pullman ha continuato a lavorare nel settore cinematografico, accumulando esperienze e ruoli che lo hanno preparato per il suo attuale successo. Oggi, è conosciuto per il suo fisico scolpito e la sua interpretazione di Sentry, un supereroe con poteri straordinari che si unisce ai New Avengers. La sua presenza nel film “Thunderbolts” rappresenta un passo importante nella sua carriera, confermandolo come uno degli attori emergenti nel panorama del cinema di supereroi.

Le riprese di “Avengers: Doomsday“, in cui Pullman riprenderà il suo ruolo di Sentry, sono attualmente in corso nel Regno Unito. Questo progetto attira l’attenzione dei fan del MCU, che attendono con ansia di vedere come il personaggio di Sentry si integrerà nella trama più ampia degli Avengers. La sua evoluzione da un provino per un ruolo secondario a protagonista di un film di grande successo è una testimonianza della sua dedizione e del suo talento.

Il futuro di Ned Leeds e il ritorno di Jacob Batalon

Ned Leeds, interpretato da Jacob Batalon, ha avuto un ruolo significativo nel franchise di Spider-Man, apparendo in diversi film, tra cui “Avengers: Infinity War” e “Spider-Man: No Way Home“. I fan sono curiosi di sapere come il personaggio si evolverà nel prossimo film, “Spider-Man: Brand New Day“. Sebbene si preveda che Ned avrà un ruolo ridotto, la sua presenza continua a essere fondamentale per la narrativa del giovane Spider-Man.

La storia di Ned e il suo legame con Peter Parker rappresentano un elemento chiave nel mondo di Spider-Man, e il ritorno di Batalon è atteso con entusiasmo. La transizione di Lewis Pullman da un provino per un ruolo secondario a un supereroe di primo piano nel MCU dimostra come le strade nel mondo del cinema possano essere imprevedibili e affascinanti.

Con la carriera di Lewis Pullman in continua ascesa e il futuro di Ned Leeds in bilico, i fan del Marvel Cinematic Universe possono aspettarsi sorprese e colpi di scena nei prossimi progetti cinematografici.

