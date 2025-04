L’evoluzione dell’animazione giapponese: il futuro secondo Tomohiro Tokunaga di CoMix Wave Films

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo dell’animazione giapponese sta vivendo un periodo di trasformazione significativa, e Tomohiro Tokunaga, presidente di CoMix Wave Films, è in prima linea in questo cambiamento. Con una carriera che ha visto l’industria passare da condizioni lavorative difficili a un nuovo modello produttivo più sostenibile, Tokunaga condivide la sua visione per il futuro, puntando su nuove collaborazioni e su un forte legame con la cultura giapponese.

La crescita dell’industria anime e le nuove opportunità

Tomohiro Tokunaga ha recentemente discusso con Anime News Network l’evoluzione dell’industria dell’animazione, sottolineando come, rispetto ai suoi inizi, l’anime sia diventato un elemento fondamentale nella vita quotidiana di molte persone. “Quando ho iniziato, l’ambiente lavorativo era spesso criticato per le sue pessime condizioni e i salari inadeguati,” ha affermato Tokunaga. Tuttavia, negli ultimi anni, la situazione è cambiata notevolmente. Oggi, molti studi di animazione offrono un ambiente di lavoro più dignitoso e rispettoso, favorendo la crescita professionale di chi desidera intraprendere una carriera nel settore.

Tokunaga stesso rappresenta un esempio di resilienza. La sua carriera è iniziata con titoli come Lupin III e Tower of God, e ha affrontato le sfide poste dalla pandemia di Covid-19 e dalle difficoltà strutturali dell’industria. Oggi, come leader di CoMix Wave Films, è determinato a scoprire e promuovere nuovi talenti, con l’obiettivo di trovare il prossimo grande autore dell’animazione giapponese.

CoMix Wave Films: un approccio unico alla produzione

CoMix Wave Films si distingue per la sua scelta di finanziare progetti originali, piuttosto che lavorare esclusivamente su commissioni o proprietà intellettuali di terzi. Sotto la guida di Noritaka Kawaguchi, lo studio ha sempre puntato a costruire mondi narrativi unici, dando vita a opere che riflettono la cultura giapponese. Tokunaga intende continuare su questa strada, affermando: “Shinkai-san ha iniziato come autore indipendente. C’è un detto che dice che la storia si ripete, e voglio che anche noi continuiamo così.”

Attualmente, CoMix Wave Films sta lavorando a un nuovo film diretto da un giovane talento, il cui titolo rimane top secret. Questa scelta di investire in nuove voci è fondamentale per il futuro dello studio, che mira a mantenere viva la tradizione dell’animazione giapponese, pur abbracciando nuove idee e prospettive.

Collaborazioni internazionali e il valore della cultura giapponese

Tokunaga ha anche espresso interesse per la possibilità di collaborare con registi internazionali. Dopo il successo di Flavors of Youth, co-prodotto con team di diverse nazionalità, il presidente di CoMix Wave Films è aperto a nuove opportunità di lavoro con autori stranieri. “Magari non troveremo un altro Shinkai, ma potremmo avere tre autori capaci di successi medi. Anche quello sarebbe un ottimo risultato,” ha dichiarato.

Tuttavia, Tokunaga sottolinea che la comprensione della cultura giapponese è essenziale per chi desidera lavorare nell’animazione nel paese. “La lingua è cultura. Se qualcuno dall’estero vuole realizzare anime qui, deve accettare anche questo,” ha affermato, evidenziando l’importanza di un approccio rispettoso e profondo nei confronti delle tradizioni giapponesi.

In sintesi, Tomohiro Tokunaga sta guidando CoMix Wave Films verso un futuro promettente, caratterizzato da una maggiore apertura verso nuovi talenti e collaborazioni, mantenendo al contempo un forte legame con la cultura giapponese. L’industria dell’animazione giapponese sembra quindi pronta a scrivere un nuovo capitolo della sua storia, ricco di opportunità e innovazioni.

