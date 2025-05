L’eternauta: il primo adattamento televisivo del fumetto argentino conquista il pubblico globale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’Eternauta, la serie televisiva di Netflix ispirata al celebre fumetto argentino, sta riscuotendo un notevole successo tra gli abbonati di tutto il mondo. Variety ha recentemente rivelato i primi dati di streaming e ha offerto uno sguardo approfondito sul processo di realizzazione di questo ambizioso progetto, che rappresenta un traguardo significativo per l’industria cinematografica argentina e sudamericana.

Un progetto ambizioso: dalla scrittura alla produzione

L’Eternauta non è solo un adattamento di un’opera iconica, ma un progetto che ha richiesto un impegno straordinario. Avviato nel 2019, il processo di sviluppo ha richiesto due anni, durante i quali è stata scritta la sceneggiatura. Successivamente, la pre-produzione ha preso il via, durando quattro mesi e mezzo. Le riprese, effettuate a Buenos Aires, si sono protratte per 148 giorni, seguite da un anno e mezzo di post-produzione. Questi tempi riflettono l’attenzione e la dedizione investite nella creazione di una serie di alta qualità.

La scelta delle location ha giocato un ruolo cruciale nella realizzazione di L’Eternauta. Sono state utilizzate ben 50 vere location di Buenos Aires, contribuendo a dare vita a un’ambientazione autentica e coinvolgente. Inoltre, un team di 25 artisti ha lavorato per creare 35 set virtuali, mentre 2.900 persone, tra attori, comparse e controfigure, hanno preso parte al progetto. La troupe di produzione, composta da oltre 400 professionisti, ha reso L’Eternauta il progetto televisivo più ambizioso mai realizzato in Argentina e in tutto il Sud America.

Innovazione tecnologica e attenzione ai dettagli

L’Eternauta si distingue non solo per la sua grandezza, ma anche per l’uso innovativo della tecnologia. Variety ha evidenziato che la serie è stata realizzata utilizzando tecniche avanzate come la fotogrammetria e la scansione 3D. L’uso di droni e telecamere specializzate ha permesso alla troupe di catturare con una precisione straordinaria le strade, i treni e i paesaggi urbani di Buenos Aires. Questa attenzione ai dettagli ha contribuito a creare un’atmosfera immersiva che ha colpito sia il pubblico che la critica.

Tra i sostenitori della serie si è fatto notare Hideo Kojima, noto creatore di videogiochi, che ha descritto L’Eternauta come un capolavoro. La sua recensione ha messo in evidenza non solo la qualità visiva della serie, ma anche la profondità della narrazione, che riesce a catturare l’essenza del fumetto originale.

Un successo globale e l’impatto sull’industria

L’Eternauta non è solo un successo a livello locale; la serie ha attirato l’attenzione di un pubblico internazionale, contribuendo a mettere in luce il potenziale dell’industria cinematografica argentina. Negli ultimi anni, il Sud America ha visto un aumento della produzione di contenuti di alta qualità, con titoli come Senna dal Brasile e Cent’anni di solitudine dalla Colombia che hanno ottenuto visibilità su piattaforme globali come Netflix.

L’impatto di L’Eternauta va oltre il semplice intrattenimento. La serie rappresenta un passo avanti per la rappresentazione della cultura e delle storie sudamericane nel panorama globale. Con la sua combinazione di innovazione tecnologica, narrazione avvincente e un cast talentuoso, L’Eternauta si posiziona come un punto di riferimento per futuri adattamenti di opere letterarie e fumettistiche, aprendo la strada a nuove opportunità per i creatori della regione.

