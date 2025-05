L’esperienza di un figurante a Affari Tuoi: come funziona il dietro le quinte del programma

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Un recente video su TikTok ha catturato l’attenzione degli utenti, grazie alla testimonianza di Lorenzo, un figurante del pubblico del noto programma televisivo Affari Tuoi. In questo racconto, Lorenzo condivide dettagli interessanti sulla sua esperienza, svelando come si svolgono le registrazioni e quali sono le dinamiche del pubblico. La sua narrazione offre uno spaccato unico di un mondo spesso sconosciuto agli spettatori, rivelando anche curiosità sul famoso cane Gennarino, protagonista indiscusso della trasmissione.

La giornata tipo di un figurante a Affari Tuoi

Secondo quanto riportato da Lorenzo, le registrazioni di Affari Tuoi avvengono generalmente nel pomeriggio, dalle 13 alle 19, con l’eccezione del mercoledì. Durante ogni giornata di lavoro, vengono registrate tre puntate, un’attività che richiede un certo impegno da parte dei figuranti. Per ogni giornata di lavoro, i figuranti ricevono un compenso di 30 euro, che, dopo le detrazioni fiscali, si traducono in circa 26 euro. Nonostante il numero di puntate registrate, Lorenzo sottolinea che non è necessario cambiare abito tra una registrazione e l’altra. Per dare l’illusione di un pubblico variegato, l’animatrice si occupa di spostare i figuranti tra i vari posti. Questo accorgimento evita che gli spettatori notino sempre le stesse facce nei medesimi posti, mantenendo così l’illusione di un pubblico diverso per ogni puntata.

L’interazione con il conduttore e il pubblico

Lorenzo ha descritto il clima all’interno dello studio come “molto tranquillo”, anche se ha notato che i tempi di attesa possono essere piuttosto lunghi. Con il passare delle registrazioni, la routine può diventare monotona, ma questo è un aspetto che i figuranti accettano come parte del lavoro. Il conduttore Stefano, secondo il racconto di Lorenzo, si è rivelato una persona simpatica e capace di interagire con il pubblico, rendendo l’atmosfera più vivace. Lorenzo ha ammesso di aver inizialmente sottovalutato le capacità di Stefano, ma ha dovuto ricredersi grazie alla sua abilità nel coinvolgere le persone presenti.

Gennarino: il cane star dello show

Un elemento che ha colpito particolarmente Lorenzo è stato il cane Gennarino, descritto come il “pezzo forte” della trasmissione. Nel suo video, il figurante ha voluto chiarire che Gennarino è addestrato con metodi che non comportano sofferenza, ma si basano sul gioco e su un rapporto affettuoso con gli esseri umani. Questo aspetto ha suscitato l’interesse di molti, poiché spesso si tende a pensare che l’addestramento degli animali possa essere coercitivo. Lorenzo ha voluto rassicurare i suoi follower, sottolineando che il metodo utilizzato per addestrare Gennarino è rispettoso e positivo.

La selezione dei figuranti e le dinamiche del pubblico

Un’altra informazione interessante emersa dalla testimonianza di Lorenzo riguarda il processo di selezione dei figuranti. Sebbene ci sia una teoria di selezione, Lorenzo ha notato che, in pratica, chiunque può essere scelto per partecipare. Questo ha portato a una certa varietà nel pubblico, con persone di diverse età e background che si alternano nelle registrazioni. Lorenzo ha espresso una certa riserva sulla trasparenza del processo, affermando che, sebbene le puntate siano reali e non ci siano trucchi evidenti, è sempre bene mantenere un certo scetticismo nei confronti della televisione.

L’esperienza di Lorenzo come figurante a Affari Tuoi offre uno sguardo affascinante sul mondo della televisione, rivelando dettagli che spesso sfuggono agli spettatori. La sua testimonianza non solo illumina il lavoro dietro le quinte, ma mette anche in evidenza l’importanza del rispetto per gli animali e la varietà del pubblico.

