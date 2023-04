L’eroe Jeremy Renner ha parlato dell’incidente in cui ha rischiato la vita su Jimmy Kimmel Live!

L’attore ed eroe Jeremy Renner ha parlato dell’orribile incidente di Capodanno. Viene ormai definito “indistruttibile” anche dal conduttore della trasmissione Jimmy Kimmel Live! per la sua forza di volontà e per il suo coraggio. L’attore ha infatti confermato di essersi rotto più di 30 ossa. Ha rischiato infatti di perdere la vita investito da uno spazzaneve, nel tentativo di salvare suo nipote da morte certa.

Ha poi confermato la sua fortuna nell’incidente. Nonostante abbia riportato ferite molto gravi, lo spazzaneve aveva mancato fortunatamente le vertebre e non ha colpito nessun organo interno. Jeremy Renner ha parlato anche delle conseguenze immediate dell’incidente, ovvero il fatto che suo nipote Alex potesse vedere lo Zio in condizioni così gravi:

“Alex è stato lì per tutto il tempo e ha dovuto vedere suo zio Jeremy a terra. Non ho visto nessuna di queste cose, il sangue ovunque, la cosa e l’occhio e tutta questa roba. Ho dovuto considerare quale fosse la sua prospettiva. E poi è continuato a succedere con la prospettiva di tutti [gli altri] durante l’intero calvario. È piuttosto straziante prendersi il tempo per considerare davvero la prospettiva di qualcun altro.”

L’attore ha anche rivelato che un certo numero di amici ed attori erano in contatto con lui dopo l’incidente, inclusi i co-protagonisti dell’MCU Chris Evans e Paul Rudd. Renner ha detto anche che Rudd è andato oltre la semplice visita e gli ha inviato un finto video di Cameo che augurava a “Jerry” una pronta guarigione dal suo incidente con uno “spazzaneve”.

D’altro canto, nonostante sia praticamente vivo per miracolo, ha voluto raccontare al conduttore Jimmy Kimmel i “lati positivi” del suo incidente: