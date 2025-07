Jurassic World – La rinascita: i punteggi su Rotten Tomatoes e Metacritic svelano la classifica della saga

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il mondo di Jurassic Park continua a suscitare grande interesse tra i fan e gli appassionati di cinema. Con l’uscita di Jurassic World – La rinascita, è emerso il primo punteggio su Rotten Tomatoes, che ha spinto a un’analisi approfondita delle valutazioni di tutti i film della saga, da Jurassic Park a Jurassic World. Questo articolo esplorerà i punteggi della critica e del pubblico, mettendo in evidenza le posizioni occupate da ciascun film.

I punteggi di Rotten Tomatoes: la classifica della saga

Analizzando i voti della critica su Rotten Tomatoes, emerge una classifica che mette in risalto le performance di ciascun film. In ultima posizione troviamo Jurassic World – Il dominio, diretto da Colin Trevorrow nel 2022, che ha ottenuto un deludente 29%. Questo punteggio evidenzia le difficoltà riscontrate dal film nel soddisfare le aspettative dei fan e della critica.

Al penultimo posto si colloca Jurassic World – Il regno distrutto, diretto da Juan Antonio Bayona nel 2018, con un punteggio di 47%. Questo film ha cercato di espandere l’universo di Jurassic World, ma non è riuscito a conquistare il favore della critica come sperato.

Seguendo questa scia, troviamo Jurassic Park III, diretto da Joe Johnston nel 2001, che si ferma al 49%. Nonostante il suo status di sequel, il film ha faticato a mantenere l’appeal dei suoi predecessori.

Al quarto posto si posiziona Il mondo perduto – Jurassic Park, diretto da Steven Spielberg nel 1997, con un punteggio di 56%. Questo film ha cercato di riprendere le redini della saga, ma ha ricevuto critiche miste.

La medaglia d’argento va a Jurassic World, sempre di Colin Trevorrow, del 2015, che ha ottenuto un punteggio di 72%. Questo film ha riportato in auge la saga, attirando una nuova generazione di spettatori.

Infine, al primo posto troviamo Jurassic Park, il capolavoro di Steven Spielberg del 1993, che ha raggiunto un impressionante 91%. Questo film è considerato un classico del cinema e continua a essere amato da diverse generazioni.

I punteggi di Metacritic: un’analisi approfondita

Passando ai voti di Metacritic, la classifica presenta alcune similitudini con quella di Rotten Tomatoes, ma con punteggi diversi. Jurassic World – Il dominio si ferma a un punteggio di 38, confermando le critiche ricevute su Rotten Tomatoes.

Al secondo posto troviamo Jurassic Park III, che ottiene un punteggio di 42. Questo risultato riflette la percezione negativa del film da parte della critica.

Successivamente, Jurassic World – Il regno distrutto si posiziona con un punteggio di 51. Anche in questo caso, il film non è riuscito a convincere pienamente.

A pari merito, Jurassic World e Il mondo perduto – Jurassic Park ottengono entrambi un punteggio di 59. Questi risultati mostrano come entrambi i film abbiano avuto un’accoglienza simile, sebbene con approcci narrativi differenti.

Infine, Jurassic Park chiude la classifica di Metacritic con un punteggio di 68. Sebbene non raggiunga punteggi stratosferici, rimane comunque il film più apprezzato della saga.

Reazioni a Jurassic World – La rinascita

Nonostante i punteggi non sempre entusiastici dei film precedenti, le prime reazioni a Jurassic World – La rinascita sembrano essere positive. I fan e la critica stanno mostrando un certo entusiasmo per questo nuovo capitolo, suggerendo che potrebbe rappresentare un ritorno alle origini per la saga.

L’aspettativa è alta, e molti sperano che questo film riesca a catturare l’essenza di ciò che ha reso il primo Jurassic Park un classico intramontabile. Con una trama avvincente e personaggi ben sviluppati, Jurassic World – La rinascita potrebbe segnare un nuovo inizio per il franchise, riportando il pubblico nei cinema con rinnovato entusiasmo.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!