Riccione ospita la 14ª edizione di Ciné – Giornate di Cinema: un evento per il settore cinematografico

A partire da oggi, Riccione diventa il centro del panorama cinematografico italiano con la 14ª edizione di Ciné – Giornate di Cinema. Questo evento annuale rappresenta un’importante occasione di incontro per professionisti del settore, permettendo di discutere le attuali dinamiche e le novità del mondo del cinema. La manifestazione è organizzata da Cineventi e gode del supporto di ANICA, ANEC, ACEC, del Ministero della Cultura, della Regione Emilia-Romagna, della Emilia-Romagna Film Commission e del Comune di Riccione.

L’apertura di Ciné e i temi del convegno

L’inaugurazione di Ciné avrà luogo presso la Sala Polissena del Palazzo dei Congressi alle ore 14.45, con un convegno a cura di Box Office. Quest’anno, il tema centrale sarà “Produzione italiana e nuovi linguaggi narrativi“, un argomento di grande attualità per i professionisti del settore. Interverranno figure di spicco come Isabel Aguilar, sceneggiatrice di talento, Paolo Del Brocco, Amministratore Delegato di Rai Cinema, e Marta Donzelli, produttrice di Vivo Film. Altri relatori includono Giampaolo Letta, Vicepresidente e Amministratore Delegato di Medusa Film, Annamaria Morelli, CEO di The Apartment, e Massimo Proietti, CEO di Vision Distribution e Deputy Managing Director di Universal Pictures International Italy. Questo convegno rappresenta un’opportunità per approfondire le sfide e le opportunità della produzione cinematografica italiana.

Dopo il convegno, la cerimonia di inaugurazione si svolgerà alle ore 16.45, seguita dalle convention delle compagnie di distribuzione. Le presentazioni inizieranno alle 17.30 con Universal Pictures, seguite da I Wonder Pictures alle 18.45. Questi momenti saranno fondamentali per scoprire i nuovi film in arrivo e le strategie delle case di distribuzione.

Ospiti e anteprime al Ciné

La manifestazione si preannuncia ricca di ospiti illustri. Tra i partecipanti ci saranno nomi noti come Diego Abatantuono, Geppi Cucciari, Andrea Di Stefano, Pierfrancesco Favino, Paolo Virzì, Valerio Mastandrea, Michele Riondino, Massimiliano Bruno e Edoardo Leo. Notorius Pictures porterà a Riccione Monica Guerritore, che presenterà il biopic su Anna Magnani, mentre Diego Abatantuono, Max Angioni e il regista Volfango De Biasi introdurranno la commedia “Esprimi un desiderio“. Anche PiperFilm sarà presente con Lillo Petrolo, Naska e Maurizio Lastrico per “Tutta colpa del rock“, Claudio Amendola per “Fuori la verità” e Edoardo Leo per il film di Alessandro Aronadio “Per te“.

Le anteprime per il pubblico sono un altro momento atteso dell’evento. Alle ore 20:00 sarà proiettata “La famiglia Leroy“, una commedia francese diretta da Florent Bernard e con protagonista Charlotte Gainsbourg, in uscita a settembre con Wanted Cinema. A seguire, alle 22:00, sarà presentato “Warfare – Tempo di guerra“, il nuovo film di Alex Garland, prodotto da A24 e previsto in uscita il 21 agosto con I Wonder Pictures.

Progetti e iniziative sociali

Un’importante iniziativa di Ciné sarà presentata dall’attrice Anna Foglietta, Presidente della Onlus Every Child Is My Child. Foglietta presenterà il suo nuovo progetto video “È come sembra“, realizzato nell’ambito di un laboratorio artistico promosso dalla Fondazione Una Nessuna Centomila e prodotto da AssoConcerti. Questo progetto affronta il delicato tema della violenza di genere e sarà seguito da un talk moderato da Piera Detassis, giornalista e Presidente dell’Accademia del Cinema Italiano – Premi David di Donatello. Dopo il talk, sarà proiettato “Questi fantasmi!“, un adattamento dell’omonima commedia di Eduardo De Filippo, interpretato da Anna Foglietta e Massimiliano Gallo, per la regia di Alessandro Gassmann.

Per ulteriori dettagli sul programma e le informazioni relative all’evento, è possibile visitare il sito ufficiale www.cinegiornate.it.

