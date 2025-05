L’Eredità Speciale: serata di beneficenza si trasforma in polemica sui social

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La puntata speciale de L’Eredità, andata in onda il 2 maggio su Rai 1, ha suscitato un acceso dibattito online, superando le aspettative di una serata dedicata alla beneficenza. Con Marco Liorni alla conduzione e sei coppie di vip in gara, l’evento mirava a raccogliere fondi per Emergenza Sorrisi ETS, un’associazione impegnata nell’assistenza a bambini con malformazioni del volto. Tuttavia, un episodio in particolare ha catturato l’attenzione del pubblico, trasformando la serata in un caso mediatico.

Un episodio controverso tra Martina Colombari e Alessandro Costacurta

Tra i partecipanti, spiccavano Martina Colombari e Alessandro “Billy” Costacurta, una delle coppie più attese. Durante una delle prove, Marco Liorni ha chiesto a Costacurta di spiegare cosa accade nei ritiri sportivi. Tuttavia, la risposta non è mai arrivata, poiché Colombari ha interrotto il marito con una frase incisiva: “E che deve succedere? Marco, anche meno dai”. Questo commento, sebbene apparentemente innocuo, ha cambiato rapidamente l’atmosfera del gioco, suscitando reazioni immediate tra i concorrenti e il pubblico.

La reazione sui social è stata tempestiva, con molti utenti che hanno criticato la dinamica della coppia. Un commento ricorrente ha evidenziato come Colombari sembrasse dominare la scena, lasciando Costacurta in secondo piano. La tensione si è intensificata, e i telespettatori hanno cominciato a notare la disparità di interazione tra i due, con la Colombari che prendeva frequentemente la parola, mentre il marito rimaneva in ombra.

Critiche e polemiche durante la Ghigliottina finale

Il momento culminante della serata, la Ghigliottina finale, ha ulteriormente alimentato le polemiche. La parola da indovinare era “nave”, ma Colombari ha espresso la volontà di confermare “festa”, un errore che ha scatenato l’indignazione del pubblico. Su X , molti utenti si sono scagliati contro la coppia, sottolineando la facilità della parola e la gravità dell’errore. Commenti come “Come si fa a sbagliare una ghigliottina così facile?” hanno evidenziato il disappunto degli spettatori.

In aggiunta, alcuni commenti hanno preso di mira la personalità di Costacurta, definendolo antipatico, mentre altri hanno criticato Colombari, accusandola di essere falsa e spocchiosa. La situazione si è aggravata quando sono emerse dichiarazioni passate della ex Miss Italia, in cui ammetteva di allenarsi duramente per non essere lasciata per una donna più giovane. Questi elementi hanno contribuito a creare un’immagine negativa della coppia, amplificando le critiche.

Una serata di beneficenza con momenti di intrattenimento

Nonostante le tensioni, la serata ha visto anche momenti di svago e intrattenimento. Ospiti come Irene Grandi, che ha cantato dal vivo, e Luca Argentero, che ha partecipato a una “Scossa” speciale con Costacurta, hanno arricchito l’evento. Le professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani hanno portato un tocco di leggerezza, ma l’episodio con Colombari ha oscurato il resto della serata.

L’evento, pur avendo come obiettivo la beneficenza, verrà ricordato per le polemiche scaturite. La puntata di “Tutti in viaggio” ha messo in luce non solo la generosità dei partecipanti, ma anche le dinamiche complesse tra i concorrenti, che hanno catturato l’attenzione del pubblico. La serata ha dimostrato come, a volte, anche le migliori intenzioni possano essere messe in ombra da episodi inaspettati, lasciando un segno indelebile nella memoria collettiva.

