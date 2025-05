L’Eredità: ritorni e sorprese nella puntata del 29 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il popolare game show “L’Eredità” continua a catturare l’attenzione del pubblico con colpi di scena e nuovi concorrenti. Nella puntata del 29 maggio 2025, i telespettatori hanno assistito a momenti emozionanti, tra cui il ritorno di un concorrente molto discusso e una sfida avvincente tra i partecipanti. Scopriamo insieme i dettagli di questa serata ricca di sorprese.

I concorrenti in gara

Nella puntata del 29 maggio, i concorrenti che hanno avuto accesso al Triello sono stati Francesco Maria, Linda e Andrea, già noti per le loro performance nelle precedenti edizioni. A sfidarli, un gruppo di nuovi partecipanti: Adriana di Aragona, una neolaureata con aspirazioni da insegnante, Donato di San Bonifacio, uno psicoterapeuta, l’avvocato Monica di Milano e Marco, uno studente di economia proveniente da Brugherio, in provincia di Monza-Brianza.

Durante la fase della Scossa, i concorrenti hanno faticato a trovare la risposta corretta, il che ha portato Marco Liorni e Linda a decidere di ripetere la Scossa. Questo ha permesso ai campioni di affrontarsi nuovamente, con Linda che ha dimostrato la sua abilità e ha prevalso su Andrea nei Cento Secondi, confermandosi così come una delle concorrenti più forti del programma.

Il ritorno di un concorrente controverso

Un momento clou della serata è stato l’annuncio di Marco Liorni riguardo al ritorno di alcuni ex concorrenti nel Torneo dei Campioni di “L’Eredità”. Tra i nomi annunciati ci sono Christian Giordano, di Capaccio Paestum, Gabriele Paolini, di Mulazzo, Laura Zecchini, di Castrocaro Terme, e Antonio Porta. Quest’ultimo, in particolare, ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico, soprattutto dopo la sua esultanza per aver eliminato Gabriele in un confronto a tempo. La notizia del suo ritorno ha generato commenti misti tra i fan, con alcuni che si sono espressi negativamente, evidenziando l’impatto che Antonio ha avuto durante la sua partecipazione.

La ghigliottina: sfida finale e montepremi

Linda, dopo aver conquistato il Triello, si è trovata di fronte alla Ghigliottina con un montepremi di 190 mila euro. Tuttavia, la campionessa ha dovuto affrontare una serie di scelte difficili, dimezzando il montepremi in diverse occasioni fino a portarlo a 23.750 euro. Le parole proposte per la combinazione finale erano “Partire, Personale, Muro, Sci, Schema”. Dopo aver riflettuto attentamente, Linda ha scelto il termine “Maestro”. Purtroppo, la sua scelta si è rivelata errata, poiché la parola vincente era “Attacco”. Questo episodio ha rappresentato un’altra Ghigliottina sfortunata per Linda, che continua a dimostrare il suo talento, ma che deve ancora trovare la chiave per il successo finale.

La puntata del 29 maggio ha offerto un mix di emozioni e sorprese, mantenendo alta l’attenzione dei telespettatori e promettendo ulteriori sviluppi nelle prossime settimane.

