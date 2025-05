L’eredita: Marco Liorni presenta una puntata speciale dedicata ai viaggi su Rai 1

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Questa sera, il noto game show L’Eredità, condotto da Marco Liorni, si trasforma in un evento speciale in prima serata su Rai 1. Il titolo dell’appuntamento, che andrà in onda dalle 21.30, è “Tutti in viaggio“, un tema che celebra la bella stagione e il desiderio di esplorare nuovi orizzonti. Scopriamo insieme i dettagli sui concorrenti vip e gli ospiti che arricchiranno la serata.

Le coppie vip in gara

La puntata di questa sera vedrà la partecipazione di sei coppie vip, pronte a sfidarsi per un montepremi che sarà interamente devoluto in beneficenza all’associazione Emergenza Sorrisi Ets. Tra i concorrenti ci saranno Martina Colombari e Alessandro Costacurta, Fabio Balsamo e Ciro Priello, Francesco Pannofino e Emanuela Rossi, Giuseppe Zeno e Margareth Madè, Barbara Foria e Francesco Paolantoni, e infine Alba Parietti e Francesco Oppini.

Ogni coppia si cimenterà in una serie di prove divertenti e stimolanti, culminando nella tradizionale sfida del Triello. Questo momento decisivo determinerà quale concorrente avrà l’opportunità di affrontare la Ghigliottina, il gioco più atteso e avvincente del programma. La competizione non è solo un modo per divertirsi, ma anche un’importante occasione per sostenere una causa benefica, unendo intrattenimento e solidarietà.

Ospiti speciali della serata

Accanto ai concorrenti, la puntata di questa sera vedrà la presenza di alcuni volti noti e amati dal pubblico. Tra questi, Luca Argentero e Alessandro Costacurta si sfideranno nella prova della Scossa, un segmento che aggiunge ulteriore dinamismo e divertimento al programma. Non mancheranno le Professoresse, Greta Zuccarello e Linda Pani, che contribuiranno con la loro simpatia e competenza.

Un momento di particolare attesa è rappresentato dall’ospite speciale Irene Grandi, la quale arricchirà la serata con la sua presenza e il suo talento. La combinazione di concorrenti vip e ospiti di spicco promette di rendere questa puntata un evento memorabile, capace di intrattenere e coinvolgere il pubblico da casa.

Il successo di L’eredita

L’Eredità, prodotto in collaborazione con Banijay Italia, continua a riscuotere un grande successo, mantenendo ascolti elevati nella fascia preserale di Rai 1. Grazie alla sua formula che unisce cultura, gioco e spettacolo, il programma si è affermato come un appuntamento imperdibile per gli spettatori.

La puntata di questa sera, con il suo spostamento in prima serata, sottolinea ulteriormente la popolarità del format, ideato da Amadeus e Stefano Santucci e ispirato al quiz argentino El legado. Con la sua lunga storia e il costante rinnovamento, L’Eredità si conferma come uno dei quiz più longevi e amati della televisione italiana.

