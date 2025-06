L’Eredità: Il torneo dei campioni ritorna con emozioni e sfide memorabili

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 2 giugno 2025, il celebre quiz televisivo L’Eredità ha riaperto le porte a emozionanti sfide, accogliendo in studio alcuni dei suoi ex campioni. La puntata ha segnato un grande ritorno, proprio mentre si concludeva la versione classica del programma di Rai 1. Fino a sabato 7 giugno, i telespettatori potranno assistere al Torneo dei Campioni, un evento che promette di regalare momenti indimenticabili e una competizione avvincente.

Come funziona il torneo dei campioni

Il Torneo dei Campioni de L’Eredità si distingue per alcune regole particolari rispetto alla versione tradizionale del gioco. Gli ex campioni, infatti, non rischiano di essere eliminati in modo definitivo dopo le sfide a tempo, ma solo per la singola puntata. Questo significa che, durante l’intero torneo, ogni concorrente avrà la possibilità di rimanere in gioco, aumentando così la suspense e l’interesse del pubblico.

Un aspetto significativo del torneo è l’impegno sociale: il 50% delle vincite accumulate dai campioni durante le varie fasi del gioco, in particolare nelle famose Ghigliottine, sarà devoluto alla Fondazione OZ. Questa organizzazione si dedica a supportare bambini e giovani affetti da malattie o disabilità, insieme alle loro famiglie, rendendo il torneo non solo un momento di intrattenimento, ma anche un’opportunità per contribuire a una causa importante.

Al termine del torneo, previsto per sabato 7 giugno 2025, il concorrente che avrà accumulato il maggior numero di vincite o che avrà raggiunto la Ghigliottina più volte sarà proclamato supercampione dell’annata. I partecipanti sono stati scelti tra coloro che hanno avuto più apparizioni nel programma, tra cui nomi noti come Katia Madonna, Giovanni Di Gregorio, Laura Zecchini, Antonio Porta, Biancamaria Petrucci, Christian Giordano e Gabriele Paolini, con quest’ultimo che detiene il record di 33 presenze.

La rivalità tra Gabriele e Antonio

Un momento particolarmente atteso del torneo è stata la sfida a tempo tra Antonio e Gabriele, due ex concorrenti che hanno già avuto un passato di rivalità. In un episodio memorabile, Antonio aveva riso dopo l’eliminazione di Gabriele, un evento che aveva suscitato molte discussioni tra i fan del programma. Durante la puntata, Marco Liorni ha commentato con sorpresa il gesto di Antonio, che ha scherzato sul fatto di vedere chi avesse l’ultima parola. La tensione tra i due è stata palpabile, ma alla fine Gabriele ha avuto la meglio, vincendo la sfida.

La ghigliottina e il montepremi

Il momento culminante della puntata è stato rappresentato dalla Ghigliottina, dove Gabriele ha avuto l’opportunità di conquistare un montepremi di 23.750 euro in gettoni d’oro. Tuttavia, la fortuna non è stata dalla sua parte: non è riuscito a trovare la parola corretta da abbinare agli indizi “Principessa, Scandalo, Chiusura, Completa, Fiori”, che avrebbero portato a “Collana”. Nonostante la sconfitta, il giovane campione ha dimostrato grande determinazione e spirito competitivo, mantenendo vivo l’interesse del pubblico.

Il Torneo dei Campioni de L’Eredità continua a regalare emozioni e colpi di scena, confermando il suo status di uno dei programmi più amati della televisione italiana. Con la competizione che si intensifica, i telespettatori sono ansiosi di scoprire chi avrà la meglio e si porterà a casa il titolo di supercampione.

