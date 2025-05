L’eredita: i momentosi giochi della puntata del 12 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Lunedì 12 maggio 2025, il popolare game show L’eredita ha offerto ai telespettatori una puntata ricca di emozioni e sfide avvincenti. Il conduttore Marco Liorni ha dato il via a una nuova settimana di giochi, presentando i concorrenti e le varie prove che hanno caratterizzato il programma. Tra debuttanti e campioni, la serata ha visto un susseguirsi di colpi di scena e momenti di tensione, culminando nella tanto attesa Ghigliottina.

I concorrenti della puntata

La puntata ha visto la partecipazione di quattro concorrenti, ognuno con una storia unica. Il campione in carica, Pietro, ha accolto il nuovo arrivato Demetrio, un insegnante di Lettere proveniente dalla provincia di Trapani, noto per la sua passione per le orchidee. Accanto a lui, Beatrice, laureata in Farmacia e originaria della provincia di Venezia, ha portato la sua determinazione nel gioco. Ivan, un avvocato e attore amatoriale di Torino, ha aggiunto un tocco di esperienza, mentre Shuela, una coordinatrice didattica e cosplayer di Roma che vive a Bologna, ha portato freschezza e creatività al tavolo. Ogni concorrente ha dimostrato di avere le proprie competenze e strategie, rendendo la competizione ancora più avvincente.

I giochi della puntata

La serata è iniziata con il gioco “C’è o non c’è“, dove Demetrio, Beatrice e Shuela si sono trovati a rischio eliminazione. Pietro, il campione, ha deciso di sfidare le due debuttanti, Beatrice e Shuela. Quest’ultima ha dimostrato abilità e prontezza, riuscendo a proseguire nel gioco. Successivamente, nel gioco “Chi come cosa“, Demetrio ha affrontato Veronica, ma è stato costretto a lasciare il programma, cedendo il posto e il montepremi.

L’ingresso delle Professoresse Greta e Linda ha segnato un momento cruciale, con la presentazione di date significative: 1952, 1975, 1998 e 2020. La sfida tra Pietro e Shuela ha visto la debuttante prevalere sul campione, un risultato sorprendente che ha acceso l’entusiasmo del pubblico. Con la Professoressa Linda, si è poi giocato a “La Scossa“, dove si è discusso dei souvenir più venduti in Europa, tra cui uno particolarmente ricercato dai turisti in Svezia. Biancamaria, veterana del programma, ha affrontato una sfida ai 60 secondi contro Ivan, vincendo e dimostrando la sua esperienza.

I momenti finali e la Ghigliottina

Il Triello finale ha visto protagoniste le concorrenti Veronica, Biancamaria e Shuela. Dopo un’intensa competizione, Biancamaria e Veronica sono arrivate ai 100 secondi, con Biancamaria che ha raggiunto nuovamente il tavolo della Ghigliottina. Qui, ha avuto l’opportunità di giocare per un montepremi massimo di 200.000 euro. Tuttavia, dopo aver dimezzato il premio, il montepremi è sceso a 12.500 euro. Le parole indizio fornite sono state: Voce, Integrale, Totò, Hockey e Giù. Nonostante la tensione, Biancamaria ha scelto “disco” come risposta, ma la parola corretta era “maschera“, lasciando il pubblico con un senso di attesa per la prossima puntata.

La puntata del 12 maggio 2025 de L’eredita ha dimostrato ancora una volta l’appeal del programma, con giochi avvincenti e concorrenti determinati a vincere. La competizione continua, e i telespettatori sono già pronti per le prossime sfide.

