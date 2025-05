L’eredita: I momenti salienti della puntata del 1° maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il game show “L’Eredità”, condotto da Marco Liorni, ha regalato un’altra entusiasmante puntata giovedì 1° maggio 2025 su Rai 1. Durante l’episodio, il campione Mauro ha salutato il pubblico e gli sfidanti, dando vita a un avvincente confronto tra concorrenti provenienti da diverse parti d’Italia. Scopriamo insieme i dettagli salienti della puntata e la parola misteriosa della Ghigliottina.

I concorrenti della puntata

Nella puntata del 1° maggio, il conduttore Marco Liorni ha presentato i nuovi sfidanti, tra cui spicca Serena, una biologa originaria di Benevento ma residente a Biella. Accanto a lei, Christopher, un programmatore proveniente dalla provincia di Modena, ha fatto il suo debutto nel programma. Non mancano nemmeno Bianca, un medico di Cosenza, e Luca, un insegnante di origini siciliane che vive a Torino. Questi concorrenti hanno portato con sé storie e professionalità diverse, rendendo la competizione ancora più interessante.

La varietà dei partecipanti ha contribuito a creare un’atmosfera vivace e coinvolgente, con ogni concorrente che ha cercato di mettere in mostra le proprie abilità e conoscenze. La presenza di Mauro, campione in carica, ha aggiunto un ulteriore livello di tensione, poiché gli sfidanti cercavano di superarlo e conquistare il titolo.

Svolgimento della puntata

La puntata è iniziata con il gioco “C’è o non c’è”, dove gli spicchi di Antonio, Christopher e Biancamaria sono stati colorati di rosso. Mauro, il campione, ha deciso di sfidare Antonio e Christopher, ma il debuttante Christopher ha lasciato subito il gioco. Successivamente, il programma ha proseguito con il gioco “Chi come cosa”, che ha presentato notizie bizzarre da tutto il mondo. Antonio ha affrontato Serena in un’altra sfida, ma il veterano ha avuto la meglio.

Le professoresse Linda e Greta sono entrate in studio per presentare le date storiche: 1958, 1973, 1987 e 2001. Durante il gioco, Bianca ha commesso due errori, trovandosi a rischio eliminazione. Ha quindi scelto di sfidare Biancamaria, ma ha dovuto salutare il gioco, cedendo il suo montepremi a Biancamaria. Il momento successivo ha visto l’ingresso de “La Scossa”, con la professoressa Greta che ha parlato dei nomi di cibi italiani più “storpiati” dai turisti. Antonio ha affrontato una sfida cronometrata di 60 secondi contro Luca, vincendo per la terza volta nella puntata.

Il triello e la ghigliottina

Il momento culminante della puntata è stato il Triello, che ha visto Mauro, Biancamaria e Antonio competere nuovamente. Questa formazione ha rappresentato una sorta di rivincita rispetto alla puntata precedente. Durante i 100 secondi, Antonio e Biancamaria si sono sfidati per la seconda volta, con Antonio che ha conquistato la vittoria e si è seduto al tavolo della Ghigliottina con un montepremi di 180.000 euro.

Nella fase finale, Antonio ha deciso di dimezzare il montepremi, portandolo a 90.000 euro. Le parole indizio della Ghigliottina erano: “Colore”, “Porto”, “Diritto”, “Scadenza” e “Legno”. Antonio ha scelto la parola “titolo”, ma la risposta corretta era “naturale”. Questo esito ha chiuso la puntata con un colpo di scena, lasciando il pubblico in attesa del prossimo appuntamento con il game show.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!