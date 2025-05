L’Eredità del 27 maggio 2025: eliminazioni sorprendenti e una vincita record

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La puntata del 27 maggio 2025 de L’Eredità ha riservato emozioni forti ai telespettatori, con eliminazioni inaspettate e una vincita straordinaria. Marco Liorni ha guidato il programma, rivelando anche il ritorno di due concorrenti storici nel Torneo dei Campioni. Scopriamo insieme i dettagli salienti di questa entusiasmante puntata.

I concorrenti della puntata del 27 maggio

Nella puntata di L’Eredità, Linda, Margherita e Andrea P. hanno avuto l’opportunità di tornare in gioco dopo aver conquistato il Triello. I tre campioni hanno affrontato nuovi sfidanti: Francesco Maria, un copywriter di Maddaloni, Andrea da Carmignano, Martina da Vallefoglia e Mariella da Cosenza. La competizione si è rivelata intensa e ricca di colpi di scena.

La serata ha visto l’uscita di scena di Margherita, la giovane concorrente di Reggio Emilia, che non è riuscita a superare il confronto a tempo contro Martina. Andrea, invece, ha dovuto cedere il passo a Francesco Maria. Linda, dopo un’ottima performance, è riuscita a rimanere in gioco, dimostrando la sua determinazione e abilità.

Nel Triello finale, Linda ha sfidato Francesco Maria e Martina. Qui, la concorrente ha sfiorato un’impresa memorabile: secondo il regolamento, chi risponde correttamente a tutte le domande del Triello ha accesso diretto alla Ghigliottina. Purtroppo, Linda si è fermata alla quinta domanda, a un passo dal traguardo.

I grandi ritorni nel Torneo dei Campioni

Durante la puntata, Marco Liorni ha annunciato due nomi di spicco che parteciperanno al prossimo Torneo dei Campioni de L’Eredità. I telespettatori potranno rivedere Christian Giordano, proveniente da Capaccio Paestum, e Gabriele Paolini, di Mulazzo. Entrambi i concorrenti hanno già dimostrato il loro valore, accumulando vincite superiori ai 300 mila euro in gettoni d’oro nelle loro precedenti partecipazioni.

Questi ritorni promettono di rendere il Torneo dei Campioni ancora più avvincente, con la possibilità di assistere a sfide tra alcuni dei migliori concorrenti della storia del programma. La presenza di Giordano e Paolini aggiunge un ulteriore livello di competitività e intrigo.

La Ghigliottina e la maxi vincita

Martina, dopo aver conquistato il tavolo della Ghigliottina con un montepremi di 200 mila euro, ha dimostrato grande abilità strategica. Durante il gioco, ha avuto l’opportunità di dimezzare il montepremi, portandolo a 100 mila euro. Per vincere, doveva trovare la parola che si abbinava a cinque indizi: “Lavorare, Pioggia, Batteria, Punto, Televoto”.

Inizialmente, Martina aveva un’altra parola in mente, ma ha deciso di cambiare all’ultimo momento optando per “Percentuale”. Questa scelta si è rivelata vincente, poiché era proprio quella la parola corretta. Con questa intuizione, Martina ha portato a casa 100 mila euro in gettoni d’oro, un risultato notevole per una debuttante nel programma. La sua performance ha suscitato grande entusiasmo e curiosità su cosa riserverà il futuro per lei nel gioco.

