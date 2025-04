L’eredita del 27 aprile 2025: i momenti salienti e la parola della Ghigliottina

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il 27 aprile 2025, il popolare game show L’Eredità ha intrattenuto il pubblico con una nuova puntata ricca di sfide e sorprese. Condotto da Marco Liorni, il programma ha visto la partecipazione di concorrenti provenienti da diverse parti d’Italia, tra cui un insegnante di matematica e un avvocato. La puntata ha offerto momenti di suspense e divertimento, culminando nella sfida finale della Ghigliottina. Scopriamo insieme i dettagli di questa entusiasmante trasmissione.

L’apertura della puntata e i concorrenti

La trasmissione è iniziata alle 18.40, come di consueto, con Marco Liorni che ha accolto il campione in carica, Antonio. Il conduttore ha poi presentato i nuovi concorrenti, tra cui Gabriele, un insegnante di matematica proveniente dalla provincia di Ravenna, e Martina, originaria della provincia di Ferrara ma trasferitasi in provincia di Avellino per motivi sentimentali. Non sono mancati neppure Maria Francesca, un avvocato della provincia di Roma, e Giacomo, un ex agente di commercio di Firenze con una passione per il canto. Questi concorrenti hanno portato una varietà di esperienze e storie personali al gioco, rendendo la puntata ancora più interessante.

Il gioco entra nel vivo

Il primo gioco della serata è stato “C’è o non c’è“, dove i concorrenti hanno dovuto rispondere a domande di cultura generale. Giovanni e i debuttanti Maria Vittoria e Giacomo hanno commesso due errori, portando Antonio a scegliere di sfidare i debuttanti. Giacomo è stato il primo a lasciare il gioco, seguito da un’altra sfida tra Antonio e Martina nel gioco “Chi come cosa“. Martina, purtroppo, non è riuscita a superare il campione. Successivamente, le professoresse Greta e Linda hanno presentato una serie di date storiche, tra cui gli anni 1966, 1978, 1989 e 2000, per il gioco successivo. Maria Vittoria ha affrontato Gabriele nella sua seconda sfida, ma quest’ultimo ha dimostrato di avere le carte in regola per proseguire.

La scossa e i luoghi fotografati

Nel gioco “La Scossa“, la Professoressa Greta ha condiviso informazioni sui luoghi più fotografati al mondo, rivelando che Trafalgar Square a Londra è il secondo luogo più immortalato, subito dopo la Torre Eiffel. Giovanni ha preso “La Scossa” e ha deciso di sfidare Gabriele in un confronto di 60 secondi. La sfida si è conclusa con la vittoria di Giovanni, che ha dimostrato di avere una buona preparazione e prontezza di riflessi.

La parola della ghigliottina

La puntata ha raggiunto il suo culmine con il Triello, che ha visto come protagonisti Biancamaria, Antonio e Giovanni, gli stessi concorrenti della puntata precedente. Dopo 100 secondi di gioco, Biancamaria e Giovanni si sono sfidati, con Biancamaria che ha avuto la meglio e si è guadagnata un posto al tavolo della Ghigliottina con un montepremi iniziale di 180.000 euro, che è stato successivamente dimezzato a 45.000 euro. Gli indizi forniti per la parola finale erano: Amore, Esplosivo, Abito, Garibaldi e Tom Cruise. Nonostante Biancamaria non fosse una grande fan dell’attore americano, ha scelto “militare” come parola, ma la risposta corretta era “cocktail“, in riferimento al film del 1988 diretto da Roger Donaldson, che vedeva protagonisti Tom Cruise, Bryan Brown ed Elisabeth Shue. La puntata si è conclusa con un mix di emozioni e tensione, tipico di questo amato game show.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!