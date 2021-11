Leonardo DiCaprio compie 47 anni: i ruoli indimenticabili

Nel giorno del suo compleanno Ecodelcinema omaggia Leonardo DiCaprio con un’approfondimento sulla figura dell’artista, un uomo dalle tante sfaccettature, che è riuscito a conciliare una vita costantemente sotto i riflettori con l’impegno sociale.

Una vita da star

In queste ultime ore è virale sui social un video che ha per protagonista l’attore e la nuova compagna del magnate Amazon Jeff Bezos, cui è seguito uno spiritoso botta e risposta tra i due. La compagna di Bezos appare irrimediabilmente ammaliata da DiCaprio, da qui l’ironia social dei due Vip. A dimostrazione che il fascino dell’attore hollywoodiano, classe 1974, non viene scalfito dal tempo.

Sono lontane le sue incursioni televisive quando ancora era un bambino, ed è lontano anche il 1997 quando, dopo il suo esordio cinematografico con “Critters 3”, e la partecipazione a film come “Buon Compleanno Mr. Grape”, di Lasse Hallström, al fianco di Johnny Depp, che gli regala una nomination all’Oscar come Miglior Attore non Protagonista, e “Romeo + Giulietta di William Shakespeare” di Baz Luhrmann, arriva “Titanic”. Il film di James Cameron farà incetta di Oscar e, seppur non ne venga premiata l’interpretazione, Il giovane DiCaprio viene proiettato immediatamente nell’Olimpo delle star, ove soggiorna oramai da decenni.

A chi lo riteneva un fuoco di paglia ha dimostrato di avere talento da vendere, cimentandosi in ogni genere e ruolo, conteso dai più bravi registi, attore feticcio di Martin Scorsese che gli ha cucito addosso personaggi indimenticabili.

I 5 film di Leonardo DiCaprio da vedere assolutamente

Maria Grazia Bosu

11/11/2021