Lena Headey si unisce alla serie della HBO “The White House Plumbers”

L’attrice Lena Headey ritorna in un’interessante serie limitata della HBO “The White House Plumbers” e con lei ci sara un cast eccezionale.

The White House Plumbers: la trama

La star di “Game of Thrones” Lena Headey si è unita a “The White House Plumbers”, la prossima serie della HBO sullo scandalo Watergate. L’attrice si unirà a un cast che si arricchisce sempre più e che già include Domnhall Gleeson, Woody Harrelson e Justin Theroux. La serie, che si svilupperà in cinque parti, proviene dai produttori esecutivi di Veep Alex Gregory, Peter Huyck, David Mandel e Frank Rich.

“The White House Plumbers” racconta la vera storia di E. Howard Hunt e G. Gordon Liddy e gli intrighi del Watergate di Richard Nixon. I due protagonisti sono coloro che hanno involontariamente sbriciolato la presidenza e che cercano disperatamente di preservare. Basato su registri pubblici e sul libro “Integrity” di Egil e Matthew Krogh, lo show presenterà Lena Headey nei panni di Dorothy Hunt, madre di quattro figli e risorsa attiva della CIA. Cercherà di tenere unita la sua famiglia mentre diventa sempre più coinvolta nelle trame disordinate di suo marito Howard.

Lena Headey dal successo in “Game of Thrones”

Da quando ha ottenuto cinque nomination agli Emmy per la sua interpretazione di Cersei Lannister in “Game of Thrones”, Lena Headey è rimasta strettamente legata all’industria televisiva. Apparirà nel thriller di AMC “Beacon 23” e fornirà la voce fuori campo per “Masters of the Universe: Revelation” di Kevin Smith. Questa nuova serie limitata della HBO può offrire ampie opportunità all’attrice di tornare alla considerazione degli Emmy. Con l’attuale cast, i creatori della serie sembrano credere di avere un materiale di partenza per offrire un dramma degno di un premio.

“The White House Plumbers” sarà prodotto anche in associazione con Ruben Fleischer e The District di David Bernad e una coproduzione tra HBO e WIIP. Per quanto riguarda la messa in onda, questa non è stata ancora decisa.

Francesca Reale

30/04/2021