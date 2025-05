LEGO presenta il primo set ufficiale dedicato a I Fantastici Quattro in arrivo al cinema

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

In vista dell’uscita di “I Fantastici Quattro – Gli inizi”, prevista per il 23 luglio 2025 in Italia, LEGO ha annunciato il lancio del primo set ufficiale ispirato al film. Questo set rappresenta una novità assoluta per il marchio, che non aveva mai realizzato un prodotto dedicato a questi iconici supereroi. Con l’uscita del film, è probabile che LEGO introduca ulteriori set legati ai Fantastici Quattro, ampliando così la gamma di prodotti dedicati a questo universo.

Dettagli sul set di Galactus

Il set ufficiale di LEGO, identificato con il numero 76316, presenta il temibile villain Galactus, un personaggio centrale nella trama del film. Galactus è rappresentato in forma costruibile, con un’altezza di 28 centimetri e composto da 427 pezzi. Gli appassionati potranno assemblare il personaggio e scoprire dettagli unici che lo caratterizzano, rendendo l’esperienza di costruzione coinvolgente e divertente. Questo set non solo offre la possibilità di ricreare il villain, ma rappresenta anche un’opportunità per i fan di interagire con l’universo dei Fantastici Quattro in modo creativo.

Le minifigure incluse nel set

Oltre a Galactus, il set include quattro minifigure dei protagonisti: Mr. Fantastic, la Torcia Umana, la Donna Invisibile e La Cosa. Ogni minifigure è dotata di caratteristiche uniche. Mr. Fantastic è fornito di gambe estensibili, permettendo di ricreare le sue abilità elastiche. La Torcia Umana è equipaggiata con due hand blasters e presenta effetti di fiamme ai piedi, insieme a un supporto che simula il volo. La Donna Invisibile ha a disposizione due scudi di forza, mentre La Cosa è caratterizzato da mani grandi e potenti, rappresentando la sua forza bruta. Queste minifigure arricchiscono il set, offrendo ai fan la possibilità di ricreare scene iconiche del film e di dare vita a nuove avventure.

Disponibilità e prezzo del set

Il set di LEGO dedicato a “I Fantastici Quattro – Gli inizi” sarà disponibile per il preordine a partire dal 1° giugno 2025. Il prezzo di vendita è fissato a 59.99 dollari, e gli interessati potranno effettuare l’ordine direttamente sul sito ufficiale di LEGO. Qui sarà possibile visualizzare un’anteprima dettagliata del kit, che promette di attrarre non solo i collezionisti, ma anche i fan del franchise Marvel. Con l’avvicinarsi della data di uscita del film, l’attesa per questo set cresce, rendendolo un must-have per gli appassionati.

Un film che riprende la storia dei Fantastici Quattro

“I Fantastici Quattro – Gli inizi” è diretto da Matt Shakman e si discosta dalla tradizionale narrazione delle origini dei personaggi. La trama si sviluppa quattro anni dopo che i protagonisti hanno acquisito i loro poteri, offrendo una prospettiva nuova e intrigante. Questo approccio narrativo potrebbe portare a una reinterpretazione delle dinamiche tra i personaggi e delle loro avventure, attirando l’attenzione sia dei fan di lunga data che di nuovi spettatori. Con l’uscita del film, ci si aspetta che il mondo dei Fantastici Quattro venga esplorato in modi inediti, aprendo la strada a future produzioni e merchandising.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!