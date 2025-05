LEGO celebra il Creeper di Minecraft con un nuovo set in arrivo a giugno 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il mondo dei mattoncini LEGO si arricchisce di un nuovo set dedicato a uno dei personaggi più iconici del videogioco Minecraft. Dopo il notevole successo al botteghino di “Un film Minecraft“, LEGO ha deciso di omaggiare il Creeper, simbolo indiscusso del gioco, con un prodotto che promette di entusiasmare i fan. Questo set non solo rappresenta un’opportunità per i collezionisti, ma anche un modo per avvicinare nuove generazioni a un universo ludico che ha segnato la storia dei videogiochi.

La storia del Creeper: un errore che ha fatto storia

Il Creeper è una delle creature più riconoscibili di Minecraft, ma la sua origine è piuttosto curiosa. Jens Bergensten, il lead designer del gioco, ha rivelato che il Creeper è nato da un errore di programmazione. Markus “Notch” Persson, il creatore di Minecraft, aveva invertito le dimensioni di altezza e larghezza nel modello di un maiale, dando vita a questa creatura ostile che si aggira nell’Overworld. Da quel momento, il Creeper è diventato un simbolo del gioco, rappresentando sia la sfida che l’elemento di sorpresa che caratterizza l’esperienza di gioco. La sua capacità di esplodere e causare danni ha reso il Creeper un nemico temuto e, al contempo, un personaggio amato dai fan.

Dettagli del nuovo set LEGO: un’esperienza interattiva

Il set LEGO dedicato al Creeper sarà disponibile a partire da giugno 2025, con un prezzo di lancio fissato a 39,99 dollari. Questo set è una riproduzione in scala del Creeper, alto 21 centimetri e composto da 665 pezzi. Una delle caratteristiche più interessanti di questo modello è la sua interattività: una volta assemblato, il Creeper può muovere testa e gambe, permettendo ai costruttori di interagire con la figura anche dopo la costruzione. Inoltre, il set include una minifigure che rappresenta il prototipo originale del Creeper, insieme a un blocco di TNT, elementi che arricchiscono ulteriormente l’esperienza di gioco e collezione.

Nuove uscite LEGO ispirate al film

Non si ferma qui l’impegno di LEGO nel celebrare l’universo di Minecraft. È stato annunciato anche un altro set, il Woodland Mansion Fighting Ring, che riproduce una scena iconica del film, diventata virale per aver dato origine al meme del Chicken Jockey. Questo set, atteso nei prossimi mesi, si inserisce nella linea di prodotti legati al fortunato adattamento cinematografico, dimostrando come LEGO stia cercando di capitalizzare il successo del film e di attrarre l’attenzione di un pubblico sempre più vasto.

Futuro di Minecraft: sequel in arrivo

Il successo di “Un film Minecraft” ha spinto il regista Jared Hess a considerare la realizzazione di un sequel. Anche Warner Bros ha mostrato interesse nel continuare il progetto, suggerendo che il ritorno del Creeper, sia sul grande schermo che nei set LEGO, è praticamente garantito. Questo entusiasmo attorno al franchise non solo evidenzia la popolarità di Minecraft, ma anche il potenziale di LEGO di rimanere al passo con le tendenze e le preferenze dei consumatori, offrendo prodotti che uniscono creatività e nostalgia.

