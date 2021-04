Legends of Tomorrow: il trailer della folle sesta stagione

La sesta stagione di “Legends of Tomorrow” è in arrivo a maggio e ci riserverà molte strane sorprese.

Legends of Tomorrow: il trailer

“Legends of Tomorrow” è uno spettacolo strano, su questo non c’è dubbio. In qualche modo, lo spettacolo riesce ad aumentare la posta in gioco in un nuovo trailer totalmente folle per la sesta stagione che rende omaggio ai classici film di fantascienza di serie B degli anni ’60 e ’70, fino all’uso del logo della Warner Bros. degli anni ’70. Come dice Sara Lance nel trailer, interpretata dall’attrice Caity Lotz: “Ho visto cose strane, ma questo è strano“.

Il sesto capitolo appare folle già dal trailer. Infatti, incontreremo un alieno simile a Baby Yoda, troveremo uno spettacolo di gare di canto spaziale, oppure, un intero episodio animato come un film Disney degli anni ’90.

Legends of Tomorrow: trama della sesta stagione

In un’intervista con Entertainment News, il produttore e scrittore, Phil Klemmer, anticipa la trama della sesta stagione e cosa sta succedendo esattamente con gli alieni. Secondo Klemmer, il grande cattivo è Bishop (interpretato da Raffi Barsoumian di “The Vampire Diaries”), un “genio pazzo con un complesso divino” afferma Klemmer, che vuole che Sara sia la sua partner per salvare l’umanità, o almeno così dice Bishop. Sara, cerca di scappare e, nel frattempo, lascia liberi un gruppo di alieni nella sequenza temporale con cui le Leggende dovranno fare i conti.

In che tipo di situazioni si troveranno le Leggende questa volta? Come mostra il trailer, è probabile che il pezzo forte sia l’episodio di animazione Disney. Phil Klemmer voleva essere così fedele alla realtà, tanto da assumere un gruppo di animatori Disney degli anni ’90 per farlo sembrare reale. Lo stesso produttore da un’anticipazione su alcuni episodi. C’è quello “basato su un gioco di carte in stile lupo mannaro di una notte che prende vita“, così come un episodio ambientato “nel mondo di una sitcom immaginaria con un alieno simile ad Alf, solo che nel nostro caso si tratta di un vero alieno. ”

I propositi per superare l’ultima stagione di “Legend of Tomorrow” sono più che buoni. Abbiamo visto “Loky” su Disney + vendersi per i viaggi nel tempo, ma il trailer delle Leggende fa un lavoro piuttosto stellare nel ricordare al pubblico qual è davvero il programma di supereroi più folle e bizzarro in TV.

La stagione 6 di “Legends of Tomorrow” debutterà il 2 maggio sulla CW.

Francesca Reale

28/04/2021