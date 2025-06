Lee Byung-hun torna al cinema con “No other choice”: il nuovo film di Park Chan-wook

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Mentre la stagione finale di Squid Game fa il suo debutto su Netflix, l’attore sud-coreano Lee Byung-hun, noto per il suo ruolo di Frontman nella celebre serie, si prepara a tornare sul grande schermo con uno dei film più attesi del 2025. “No other choice“, l’ultima opera del regista Park Chan-wook, promette di catturare l’attenzione del pubblico e della critica, con una presentazione prevista al Festival di Venezia.

Il regista Park Chan-wook e il suo nuovo progetto

Park Chan-wook è un nome di spicco nel panorama cinematografico internazionale, noto per opere iconiche come “Oldboy” e “The Handmaiden“. Con “No other choice“, il regista torna a esplorare tematiche complesse e provocatorie, come già fatto in precedenti lavori. Questo film rappresenta il dodicesimo lungometraggio di Park e si basa sul romanzo “The Ax” di Donald Westlake, pubblicato nel 1997. La storia, intrisa di satira e critica sociale, affronta il tema della disperazione nel contesto lavorativo e del disfacimento morale.

Il film narra le vicende di un uomo disoccupato e in crisi, il quale, vedendo il suo matrimonio deteriorarsi, decide di mettere in atto un piano audace e inquietante. L’obiettivo è eliminare i suoi concorrenti per un posto di lavoro, in modo da diventare l’unico candidato rimasto. Questa trama, già adattata in precedenza da Costa Gavras nel 2005, offre uno spaccato inquietante della società contemporanea e delle sue dinamiche.

Un cast di stelle

“No other choice” vanta un cast di attori di grande talento, tra cui Lee Byung-hun, Cha Seung Won, Park Hee Soon, Yoon Ga Yi e Son Ye Jin. Lee Byung-hun, in particolare, torna a collaborare con Park Chan-wook dopo le esperienze di “Joint Security Area” nel 2000 e “Three Extremes” nel 2004. Questa nuova collaborazione segna un ritorno alle origini per entrambi, promettendo di regalare al pubblico un’interpretazione intensa e memorabile.

La presenza di attori di spicco nel cast non solo accresce l’aspettativa attorno al film, ma offre anche la possibilità di esplorare diverse sfaccettature dei personaggi, rendendo la narrazione ancora più avvincente. La combinazione di un regista acclamato e di un cast di talento è un elemento fondamentale che potrebbe contribuire al successo del film, sia a livello nazionale che internazionale.

Un futuro promettente per “No other choice“

Recentemente, è stata annunciata l’acquisizione di “No other choice” da parte di NEON per il mercato statunitense, un passo significativo che potrebbe aprire le porte a una candidatura agli Oscar 2026. Questo riconoscimento non solo rappresenterebbe un traguardo per Park Chan-wook e il suo team, ma anche un’importante affermazione per il cinema sud-coreano a livello globale.

La presentazione del film al Festival di Venezia nel settembre 2025 rappresenta un’opportunità cruciale per il regista e il cast di mostrare il loro lavoro a un pubblico internazionale. Il festival, noto per la sua attenzione a opere di qualità e innovazione, potrebbe fungere da trampolino di lancio per “No other choice“, contribuendo a consolidare la reputazione di Park Chan-wook come uno dei registi più influenti del suo tempo.

Con una trama intrigante, un cast di talento e la direzione di un maestro del cinema, “No other choice” si preannuncia come un film da non perdere, capace di stimolare riflessioni profonde sulla società contemporanea e sulle sue sfide.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!