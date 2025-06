Lee Byung-hun parla del suo ruolo in Squid Game 3: un Frontman in evoluzione

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Con l’attesa crescente per la terza e ultima stagione di Squid Game, che debutterà su Netflix questa settimana, l’attenzione si concentra su Lee Byung-hun, l’attore sud-coreano che interpreta il misterioso Frontman. Durante una recente conferenza stampa, Byung-hun ha condiviso le sue riflessioni sul personaggio e sul suo sviluppo emotivo, rivelando dettagli intriganti che potrebbero cambiare la percezione del pubblico.

L’evoluzione del personaggio di Frontman

Lee Byung-hun ha descritto il suo approccio al personaggio di Frontman, sottolineando come la sua esperienza nel gioco abbia influenzato il suo stato emotivo. “Non so quanto cambiamento si vedrà nel suo stato emotivo nelle stagioni 2 e 3”, ha affermato l’attore, “ma quando si è intrufolato nel gioco nei panni di Young-il, per lui è stata una questione di performance attoriale”. Questo suggerisce che, sebbene il Frontman possa apparire freddo e calcolatore, ci sono sfumature più profonde da esplorare.

Byung-hun ha evidenziato come il Frontman abbia partecipato attivamente alle dinamiche del gioco, provando emozioni simili a quelle degli altri concorrenti. “Credo che il suo stato emotivo sia leggermente cambiato”, ha continuato, “non è più il Frontman impassibile che era prima”. Questa evoluzione potrebbe rivelare un lato più umano del personaggio, rendendolo più complesso e interessante per il pubblico.

La complessità delle relazioni nel gioco

Un momento cruciale per il personaggio di Frontman si verifica quando spara a Jung-bae, un caro amico di Gi-hun, proprio davanti a lui. Byung-hun ha commentato questa scena, dicendo: “Il pubblico crede che sia una figura crudele e spietata, capace di sparare a qualcuno in un occhio senza battere ciglio, ma questo solo perché indossava la maschera”. Qui, l’attore suggerisce che ci possa essere di più dietro la maschera, un’idea che invita a riflettere sulla complessità delle relazioni all’interno del gioco.

Byung-hun ha ipotizzato che, nonostante le sue azioni, il Frontman possa ancora nutrire una certa benevolenza. “Penso che forse dietro la maschera In-ho potrebbe aver strizzato gli occhi un po’ prima di sparare a Jung-bae a morte”, ha dichiarato. Questo suggerisce che, anche se il Frontman è costretto a compiere atti violenti, ci sia una parte di lui che desidera mantenere un legame umano con i giocatori.

Un messaggio di speranza nell’umanità

L’attore ha concluso le sue riflessioni sul personaggio di Frontman con un pensiero significativo. “Credo che, dopo aver trascorso del tempo con i giocatori e aver apprezzato tutti quei momenti insieme a loro, gli sia rimasta ancora un po’ di benevolenza”, ha affermato. Nonostante il suo ruolo di antagonista, Byung-hun suggerisce che il Frontman possa in qualche modo desiderare che Gi-hun dimostri che c’è speranza nell’umanità.

Questa interpretazione complessa del personaggio di Frontman potrebbe fornire al pubblico una nuova prospettiva sulla serie, rendendo la visione di Squid Game 3 ancora più avvincente. La stagione finale, che promette di svelare ulteriori segreti e sviluppi, sarà disponibile in esclusiva su Netflix a partire dal 27 giugno.

