Lecco Film Fest 2025: Un festival di cinema per la memoria collettiva e l’identità culturale

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Copy Copied WhatsApp Facebook Twitter Telegram Email

Il Lecco Film Fest, un evento cinematografico di grande rilevanza, torna per la sua sesta edizione dal 3 al 6 luglio 2025. Promosso da Confindustria Lecco e Sondrio e organizzato dalla Fondazione Ente dello Spettacolo, il festival si svolgerà nella pittoresca cittadina lombarda di Lecco. Quest’anno il tema scelto è “Questi tempi memorabili“, un invito a riflettere su come il cinema possa custodire la memoria collettiva e l’identità culturale. L’evento si distingue per la sua apertura alla comunità, l’offerta di strumenti interpretativi e la valorizzazione del ruolo delle donne e dei giovani nel settore cinematografico.

Un festival aperto alla comunità

Il Lecco Film Fest si caratterizza per la sua natura popolare, accogliendo il pubblico in un’atmosfera di condivisione e partecipazione. Angela D’Arrigo, curatrice del festival, ha sottolineato l’importanza di rendere il festival accessibile a tutti, offrendo strumenti di accompagnamento per una fruizione consapevole delle opere presentate. Durante la manifestazione, i film saranno introdotti da registi, attori e produttori, creando un dialogo diretto con il pubblico. Questo approccio non solo arricchisce l’esperienza cinematografica, ma permette anche di scoprire talenti emergenti, come attrici e registe, che meritano maggiore visibilità.

Il programma del festival include proiezioni di film, masterclass, retrospettive e incontri tematici, invitando gli spettatori a partecipare attivamente. La curatrice ha evidenziato come il festival non sia solo un luogo di proiezione, ma anche di riflessione e ispirazione. L’obiettivo è stimolare un dialogo profondo tra il pubblico e il mondo del cinema, rendendo ogni proiezione un’opportunità per esplorare temi rilevanti e attuali.

Sostegno alle donne e ai giovani nel cinema

Un aspetto fondamentale del Lecco Film Fest è il suo impegno nel sostenere le donne nel settore cinematografico. Angela D’Arrigo ha spiegato che il festival si propone di dare spazio a figure femminili che spesso non ricevono la stessa attenzione degli uomini. Questo approccio mira a creare un ambiente inclusivo e rappresentativo, dove le donne possano esprimere il loro talento e contribuire alla narrazione collettiva.

Parallelamente, il festival si dedica anche ai giovani, coinvolgendo ragazzi di età compresa tra i 16 e i 17 anni in ruoli di supporto, come ufficio stampa e gestione dei social media. Questo coinvolgimento non solo offre loro un’opportunità di apprendimento, ma li rende protagonisti attivi dell’evento. D’Arrigo ha sottolineato che lavorare insieme ai giovani è essenziale per creare opportunità di lavoro e per farli sentire parte integrante della comunità cinematografica.

Collaborazione tra Confindustria e Fondazione Ente dello Spettacolo

Il Lecco Film Fest è il risultato di una sinergia tra Confindustria Lecco e Sondrio e la Fondazione Ente dello Spettacolo. Marco Campanari, presidente di Confindustria Lecco e Sondrio, ha espresso il suo entusiasmo per la collaborazione, sottolineando l’importanza di rendere questa edizione ancora più significativa. Il tema “Questi tempi memorabili” è stato scelto per la sua attualità e per il significato profondo che porta con sé. Campanari ha evidenziato come il festival rappresenti un’opportunità per affrontare le sfide contemporanee attraverso il linguaggio del cinema, stimolando riflessioni sulle trasformazioni sociali e culturali in corso.

Monsignor Davide Milani, presidente della Fondazione Ente dello Spettacolo, ha condiviso la sua gratitudine per la fiducia ricevuta da Confindustria. Ha sottolineato l’importanza di mantenere un legame diretto con il territorio e con i protagonisti del cinema, creando un dialogo costante con gli appassionati e le istituzioni. Milani ha anche evidenziato come il festival offra l’occasione di riflettere sulla memoria umana, un tema centrale per la narrazione cinematografica.

Il Lecco Film Fest si prepara quindi a essere un evento ricco di significato, capace di unire comunità, artisti e pubblico in un’esperienza condivisa che celebra il potere del cinema come strumento di comprensione e riflessione sulla realtà contemporanea.

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!