Lea Michele ricorda Cory Monteith: il dolore e il supporto del cast di Glee

Lea Michele, nota per il suo ruolo di Rachel Berry nella serie Glee, ha recentemente condiviso i suoi sentimenti riguardo alla tragica scomparsa di Cory Monteith, suo ex fidanzato e co-protagonista. La morte di Monteith, avvenuta nel 2013 all’età di 31 anni, ha segnato profondamente non solo la vita di Michele, ma anche quella di tutti i membri del cast e della troupe. Durante un episodio del podcast Therapuss, l’attrice ha rivelato le difficoltà emotive affrontate in seguito a questa perdita e come ha trovato supporto nel suo ambiente di lavoro.

L’impatto emotivo della perdita

Lea Michele ha descritto il momento della morte di Cory Monteith come un’esperienza devastante. A soli 26 anni, si è trovata a dover affrontare una situazione per la quale non era preparata. “Nessuno mi ha consegnato una guida da seguire”, ha dichiarato, evidenziando la rapidità con cui ha dovuto imparare a gestire il dolore e le responsabilità. La pressione di dover continuare a lavorare, nonostante il lutto, ha reso il tutto ancora più difficile. Michele ha spiegato che la necessità di presentarsi sul set era fondamentale per garantire che il resto del cast avesse un lavoro da svolgere, il che ha comportato un grande peso emotivo per lei.

L’attrice ha anche riflettuto sulle conseguenze della morte di Monteith sulle dinamiche del cast. “Penso che abbia spezzato il rapporto tra alcuni membri del cast”, ha affermato, pur riconoscendo che non può parlare per tutti. Per Michele, la perdita è stata devastante e ha avuto un impatto profondo sulla sua vita e sulla sua carriera. “Ero completamente distrutta”, ha confessato, sottolineando quanto fosse difficile affrontare una situazione così tragica a una giovane età.

Il sostegno ricevuto sul set

Nonostante le difficoltà, Lea Michele ha trovato conforto e supporto tra i colleghi e la troupe di Glee. Ha espresso la sua gratitudine per le persone che l’hanno sostenuta durante quel periodo difficile, in particolare per coloro che lavoravano dietro le quinte. “Ho provato molto sostegno da tutte le persone presenti nell’aiutarmi a superare quella situazione”, ha detto, evidenziando l’importanza del supporto emotivo in un momento di crisi.

Michele ha descritto come, mentre recitava, sentisse la presenza e il sostegno di chi era dietro la telecamera. Questo legame ha contribuito a farle affrontare il dolore e a continuare a lavorare, nonostante le circostanze avverse. Tuttavia, la situazione era complicata dal fatto che molti membri del cast stavano lasciando lo show, avendo i loro personaggi concluso il percorso narrativo. “Tante persone se ne erano andate in quel periodo, ed è stato difficile”, ha ricordato.

Legami duraturi tra i membri del cast

Oggi, Lea Michele mantiene ancora rapporti stretti con alcuni dei suoi ex colleghi di Glee, come Darren Criss e Dianna Agron. Questi legami sono stati forgiati attraverso le esperienze condivise, comprese le sfide e le difficoltà affrontate insieme. “C’è un tale conforto perché abbiamo tutti affrontato realmente qualcosa che solo noi capiremo”, ha affermato, sottolineando l’importanza di avere una rete di supporto tra chi ha vissuto esperienze simili.

Michele ha descritto i suoi ex colleghi come una famiglia, evidenziando quanto siano significativi i legami creati durante gli anni di lavoro insieme. La condivisione del dolore e delle esperienze ha rafforzato questi rapporti, rendendoli unici e preziosi. L’attrice ha concluso esprimendo il suo affetto per i suoi amici, sottolineando che questi legami dureranno per sempre, a testimonianza di un percorso condiviso che ha segnato profondamente le loro vite.

