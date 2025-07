Le Trerapiste trionfano ancora a Reazione a catena: vittoria contro le Camminacammina

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 2 luglio 2025, il noto quiz televisivo “Reazione a catena” ha visto un nuovo entusiasmante scontro tra le Trerapiste e le Camminacammina, un gruppo di tre amiche provenienti da Pavia. La puntata è stata caratterizzata da momenti di musica, cultura e divertimento, con le Trerapiste che hanno dimostrato ancora una volta la loro abilità, conquistando la sesta vittoria consecutiva.

La sfida tra Trerapiste e Camminacammina

Nella puntata del 2 luglio, le Trerapiste, un team di terapiste romane, hanno affrontato le Camminacammina, un gruppo di tre signore appassionate di trekking. Clara, Elisabetta e Cristina, le rappresentanti di Pavia, hanno portato con sé la loro energia e la passione per le escursioni in montagna. Le amiche, unite dall’amore per la natura, si avventurano regolarmente sui sentieri, ma questa volta si sono trovate a dover affrontare una sfida ben diversa.

Le Trerapiste, già esperte del gioco, hanno accettato il “guanto di sfida” con determinazione. La competizione si è rivelata intensa, con entrambe le squadre pronte a dare il massimo. La puntata ha messo in risalto non solo le capacità di gioco, ma anche la convivialità e il divertimento che caratterizzano il programma.

L’Intesa Vincente: un momento decisivo

Il momento cruciale della puntata è stato l’Intesa Vincente, dove le Trerapiste hanno dimostrato la loro superiorità. Francesca e le sue compagne hanno messo a segno ben 13 parole, superando di gran lunga le 5 parole delle Camminacammina. Questo risultato ha messo in evidenza non solo la preparazione delle Trerapiste, ma anche la loro capacità di lavorare in squadra e di affrontare la pressione del gioco.

Le Camminacammina, purtroppo, non sono riuscite a proseguire nel gioco, ma hanno comunque lasciato un’impressione positiva, mostrando il loro spirito competitivo e la loro voglia di divertirsi. La loro partecipazione ha arricchito la puntata, rendendola ancora più coinvolgente per il pubblico.

La vincita delle Trerapiste

La puntata ha avuto un inizio un po’ sottotono per le Trerapiste, che si sono presentate con un montepremi iniziale di 97 mila euro. Tuttavia, dopo aver affrontato diverse sfide e dopo l’acquisto del “Terzo Elemento“, la cifra si è ridotta a 1.516 euro in gettoni d’oro. Nonostante questo, le terapiste non si sono lasciate scoraggiare e hanno continuato a giocare con determinazione.

Grazie a una combinazione di abilità e strategia, le Trerapiste sono riuscite a trovare la parola “Meglio” tra le opzioni “Fiore” e “Soli“. Questo ha portato a una vittoria che ha fruttato loro un totale di 25.768 euro, segnando così il loro sesto trionfo consecutivo nel programma. La loro performance ha dimostrato che, nonostante le difficoltà iniziali, la perseveranza e il lavoro di squadra possono portare a risultati sorprendenti.

