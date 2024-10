Le superstar di Hollywood: I cinque attori più pagati del 2023

Il mondo del cinema è notoriamente soggetto a dinamiche lucrative, con alcuni attori che riescono a guadagnare cifre straordinarie. La classifica dei cinque attori più pagati di Hollywood nel 2023 mette in luce non solo il talento, ma anche i contratti vantaggiosi e il successo commerciale che determinano il loro potere economico nel panorama cinematografico.

Ryan Gosling: Il trionfo di Barbie

Ryan Gosling si posiziona al quinto posto tra gli attori più pagati, con un profitto di 43 milioni di dollari nel 2023. Il suo ruolo nel film “Barbie” di Greta Gerwig ha contribuito in modo significativo al suo guadagno. L’interpretazione di Gosling nel brano “I’m Just Ken” ha riscosso un grande successo, superando i 100 milioni di ascolti su Spotify. Questo non solo ha accresciuto la sua visibilità nel settore musicale ma ha anche cementato la sua popolarità in un progetto cinematografico di elevato profilo. Le dinamiche di marketing attorno a “Barbie” hanno giocato un ruolo cruciale nel rendere il film un fenomeno culturale e commerciale, influenzando positivamente la carriera dell’attore. La combinazione tra performance sul grande schermo e il successo virale della canzone ha reso Gosling un nome di riferimento nel 2023.

Tom Cruise: Il potere di un franchise

Al quarto posto, Tom Cruise ha totalizzato 45 milioni di dollari, grazie al rinnovato successo della saga “Mission Impossible“. In particolare, “Mission Impossible – Dead Reckoning: Parte Uno” ha incassato circa 570 milioni di dollari globalmente, consolidando ulteriormente il suo status di superstar. La lunga carriera di Cruise è stata caratterizzata da investimenti sapienti in franchise di successo, e i suoi contratti sono vantaggiosamente strutturati. La clausola di “first-dollar gross” gli permette di ricevere una percentuale sugli incassi al botteghino sin dall’uscita del film, garantendo un flusso di entrate che si traduce in guadagni elevati. Inoltre, l’attore continua a beneficiare del successo di “Top Gun: Maverick“, che ha dominato il box office negli ultimi anni, creando un’eredità duratura nel panorama cinematografico.

Dwayne Johnson: Un marchio oltre il cinema

Dwayne “The Rock” Johnson si colloca al terzo posto nella classifica, con un guadagno di 50 milioni di dollari. Ben noto per i suoi ruoli in blockbuster, Johnson ha ottenuto un notevole successo con “Red Notice“, il film più visto in assoluto su Netflix. Ma il suo reddito non deriva soltanto dai film: Johnson ha saputo diversificare le sue fonti di guadagno attraverso contratti di sponsorizzazione estremamente lucrativi e un marchio personale, “Project Rock”. Questo approccio imprenditoriale ha ampliato la sua influenza oltre il puramente cinematografico, rendendolo uno dei volti più noti e meglio remunerati di Hollywood. La sua capacità di attrarre il pubblico, sia al cinema che nei progetti commerciali, dimostra la sua versatilità come intrattenitore e imprenditore.

Margot Robbie: Una stella in ascesa

Margot Robbie, protagonista del film “Barbie“, ha guadagnato 59 milioni di dollari nel 2023. Il suo ruolo in questo progetto ha dimostrato non solo il suo talento attoriale, ma anche la sua capacità di attrarre pubblico e investimenti. La società di produzione che ha co-fondato, LuckyChap Entertainment, ha giocato un ruolo cruciale nel garantire che Robbie ricevesse una parte significativa dei profitti, sia da “Barbie” che da altri progetti. La sua strategia di carriera, incentrata su scelte di ruoli accattivanti e su produzioni indipendenti, le ha permesso di mantenere una posizione di rilievo nell’industria cinematografica e di garantire contratti vantaggiosi, confermandola come una delle attrici più richieste e pagate del momento.

Adam Sandler: Il re delle commedie

In cima alla classifica si trova Adam Sandler, con un guadagno stimato di 73 milioni di dollari nel 2023. Il suo successo è in gran parte attribuibile al contrattato pluriennale con Netflix, che ha fruttato risultati significativi con titoli recenti come “Murder Mystery 2“, “Leo” e “Non sei invitata al mio Bat Mitzvah“. L’accordo, stipulato nel 2014 e successivamente rinnovato nel 2020, ha permesso a Sandler di realizzare produzioni di grande successo, consolidando il suo status di comico di punta nel panorama cinematografico contemporaneo. La capacità di attrarre il pubblico attraverso film leggeri ma coinvolgenti continua a garantire all’attore una fonte di guadagno consistente, rendendolo un gigante del settore.