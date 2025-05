Le serie e i film più visti su Netflix: i titoli da non perdere dal 12 al 18 maggio 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Se siete in cerca di nuove serie TV da aggiungere alla vostra lista di visione su Netflix, è utile dare un’occhiata ai titoli più popolari della settimana. I dati recenti, relativi al periodo dal 12 al 18 maggio 2025, offrono uno spaccato interessante delle preferenze degli abbonati, rivelando quali produzioni hanno catturato maggiormente l’attenzione del pubblico.

American manhunt: Osama bin Laden conquista il primo posto

La serie che ha dominato la classifica di Netflix è stata “American manhunt: Osama bin Laden“. Questa docuserie ha debuttato con un successo straordinario, totalizzando 12,6 milioni di visualizzazioni nella sua prima settimana di programmazione. La serie esplora la caccia all’uomo più famosa della storia recente, offrendo uno sguardo approfondito sugli eventi che hanno portato alla cattura di Osama bin Laden. Grazie a interviste esclusive e a materiale d’archivio, il documentario riesce a coinvolgere gli spettatori, rendendo la visione non solo informativa ma anche avvincente.

Fred and Rose West: A British horror story e Forever si contendono il podio

Al secondo posto della classifica si trova “Fred and Rose West: A British horror story“, un documentario che racconta la macabra storia vera di due dei più noti assassini britannici. Questo titolo ha totalizzato 8,3 milioni di visualizzazioni, attirando l’attenzione per la sua narrazione inquietante e per l’analisi dei crimini che hanno scosso il Regno Unito. La serie si distingue per la sua capacità di affrontare temi delicati con una narrazione che stimola la riflessione.

In terza posizione, troviamo “Forever“, un adattamento del romanzo di Judy Blume, realizzato da Mara Brock Akil. Questa serie ha ottenuto 6,7 milioni di visualizzazioni, quasi raddoppiando il suo pubblico rispetto alla settimana di debutto. La storia, che esplora le esperienze di crescita e le sfide dell’adolescenza, ha colpito il cuore di molti spettatori, portando a un rinnovato interesse per il materiale originale.

The four seasons e i film di successo

Scendendo nella classifica, “The four seasons“, che aveva occupato il primo posto nella settimana precedente, si è posizionata al quarto con 5,3 milioni di visualizzazioni. Nonostante il calo, la serie ha già ricevuto il rinnovo per una seconda stagione, segno della fiducia di Netflix nei confronti del progetto.

Passando ai film, “Nonnas“, con Vince Vaughn, ha conquistato il primo posto con ben 20 milioni di visualizzazioni. La commedia ha saputo attrarre un vasto pubblico grazie alla sua trama leggera e divertente. Al secondo posto si trova “A deadly American marriage“, che ha totalizzato 12,8 milioni di visualizzazioni, confermando l’interesse del pubblico per storie avvincenti e drammatiche.

Nuove proposte da non perdere

Infine, per chi cerca contenuti di alta qualità, è da segnalare una nuova serie Netflix che ha ricevuto un punteggio del 100% su Rotten Tomatoes. Questo dato evidenzia l’ottima accoglienza da parte della critica e suggerisce che potrebbe essere un titolo imperdibile per gli appassionati di serie TV.

Con una varietà di generi e storie, la piattaforma continua a offrire contenuti che soddisfano i gusti di un pubblico sempre più esigente.

