Le origini di Sentry nel MCU: rivelazioni su Bucky Barnes e i New Avengers

Il Marvel Cinematic Universe continua a sorprendere i fan con colpi di scena e dettagli inaspettati. Recentemente, un’intervista ha svelato come le origini di Sentry siano state modificate a causa degli eventi di “Spider-Man: No Way Home“. Inoltre, è emerso che il film “New Avengers” aveva in programma una scena significativa con Bucky Barnes, noto anche come Soldato d’Inverno. Queste rivelazioni offrono uno sguardo approfondito sulle dinamiche narrative e sui personaggi del MCU.

La trama di New Avengers e il ruolo di Bucky Barnes

Nel film “New Avengers“, i Thunderbolts, prima di diventare i nuovi Vendicatori, si trovano intrappolati nel Vuoto, l’alter-ego malvagio di Sentry. In questo mondo alternativo, i protagonisti sono costretti a rivivere i loro peggiori ricordi. Sebbene il film metta in evidenza i traumi di Yelena, US Agent e Valentina, i creatori avevano pianificato di includere anche momenti significativi per altri personaggi, tra cui Bucky Barnes.

Jake Schreier, il regista del film, ha rivelato in un’intervista con Variety che erano state scritte diverse scene per Bucky. “Volevamo sempre fare qualcosa di poco scontato”, ha dichiarato. Le scene alternative avrebbero dovuto esplorare aspetti meno noti del passato di Bucky, piuttosto che concentrarsi esclusivamente sui traumi legati alla sua vita da Soldato d’Inverno.

Le scene alternative e il passato di Bucky

In particolare, Schreier ha menzionato una scena scritta dalla co-sceneggiatrice Joanna Calo, ambientata in un campo scout. Questa sequenza avrebbe messo in luce la vergogna e la vulnerabilità di Bucky, offrendo una visione inaspettata del suo personaggio. “Ci siamo detti che non era la strada giusta”, ha spiegato il regista, evidenziando l’importanza di rispettare la complessità dei personaggi e le loro storie.

L’idea di mostrare Bucky in un contesto così diverso da quello a cui i fan sono abituati sarebbe stata una scelta audace. Tuttavia, i creatori hanno preferito non includere questa scena, ritenendo che non si allineasse con la percezione che gli attori hanno dei loro personaggi. “Lavorare con attori del genere è fantastico: sono i custodi di questi personaggi e conoscono i loro archi narrativi”, ha aggiunto Schreier.

L’importanza della narrazione nel Marvel Cinematic Universe

Queste rivelazioni sottolineano come il Marvel Cinematic Universe continui a evolversi, cercando di mantenere freschezza e originalità nelle sue storie. La decisione di non includere alcune scene, pur essendo potenzialmente interessanti, dimostra un approccio attento alla narrazione e alla coerenza dei personaggi. I creatori del MCU sono consapevoli che ogni scelta narrativa deve rispettare la storia e l’evoluzione dei personaggi, per garantire che il pubblico possa connettersi con loro in modo autentico.

