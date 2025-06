Le nuove uscite anime dell’estate 2025: 10 titoli da non perdere

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

L’estate è finalmente arrivata, portando con sé una serie di nuove uscite anime che promettono di intrattenere gli appassionati durante le calde giornate sotto il sole. Con la conclusione delle serie primaverili, il mese di luglio si preannuncia ricco di attesissimi sequel e nuove storie da scoprire. Ecco un elenco di dieci anime che non dovrebbero mancare nella vostra lista di visione per questa stagione estiva.

Dan da dan – stagione 2

La serie “Dan da dan” ha conquistato il pubblico globale con il suo mix di avventura e horror, e la seconda stagione, in arrivo il 3 luglio su Crunchyroll e Netflix, si preannuncia altrettanto avvincente. La trama riprenderà dal cliffhanger finale della prima stagione, riportando i protagonisti Momo e Okarun nella casa infestata di Jiji, dove scopriranno rituali inquietanti e amuleti legati alla potente famiglia Kito, nota per i suoi sacrifici e maledizioni.

In questa nuova stagione, l’arco narrativo “Evil Eye” introdurrà un antagonista principale rappresentato da uno spirito maligno, mentre il “Kaiju Arc” promette di portare in scena creature gigantesche e mostri alieni. Momo e Okarun, che hanno acquisito poteri soprannaturali, dovranno affrontare nuove sfide e pericoli, rendendo questa stagione un must per gli appassionati del genere.

Kamitsubaki city under construction

“Kamitsubaki City Under Construction” è un anime post-apocalittico che fa parte di un progetto crossmediale del Kamitsubaki Studio, che include canzoni, video e un gioco per tablet. La serie, in arrivo il 3 luglio su Crunchyroll, è ambientata in un futuro in cui la città di Kamitsubaki è stata ricostruita dopo un misterioso disastro. Tuttavia, sotto la sua facciata moderna si nascondono segreti oscuri.

Le protagoniste, cinque ragazze dotate di poteri speciali, devono affrontare i “Tesseractor“, creature generate dalle emozioni negative dell’umanità. La loro arma principale è il canto, capace di influenzare la realtà e purificare l’oscurità. Con una trama che mescola magia, mistero e musica, questo anime promette di catturare l’attenzione degli spettatori.

Call of the night – stagione 2

La seconda stagione di “Call of the Night“, che andrà in onda dal 4 luglio, approfondirà la relazione tra Kō Yamori e Nazuna, mentre il ritorno della detective Anko Uguisu riaccenderà le tensioni tra umani e vampiri. Intitolato “Cigarette Case Arc“, questo arco narrativo esplorerà oggetti e ricordi legati al passato di Nazuna, offrendo l’opportunità di svelare segreti e approfondire i temi di identità e desiderio.

Con un’atmosfera carica di mistero e sensualità, la nuova stagione promette di mantenere alta la suspense e di coinvolgere gli spettatori in una narrazione ricca di emozioni. Sebbene ANIME GENERATION non abbia ancora confermato la sua disponibilità su Amazon Prime, è probabile che la serie approdi presto sulla piattaforma.

Rascal does not dream of santa claus

“Rascal Does Not Dream of Santa Claus” segna il ritorno di Azusagawa Sakuta, che ha iniziato il suo percorso universitario a Kanazawa-hakkei. Tuttavia, la sua vita tranquilla viene sconvolta dall’apparizione di una misteriosa figura in costume da “miniskirt Santa“. Questo evento innesca una serie di sogni profetici e incubi collettivi, costringendo Sakuta a distinguere la vera Tōko dai suoi ingannevoli “doppioni”.

Questa nuova storia, che si ricollega al volume 13 della light novel, esplorerà come i ricordi e i legami si intrecciano in un nuovo stadio della crescita emotiva. La serie, che mantiene la tipica sensibilità emotiva, sarà disponibile in versione sottotitolata su Crunchyroll a partire dal 5 luglio.

Rent a girlfriend – stagione 4

La quarta stagione di “Rent a Girlfriend” debutterà a luglio 2025, con episodi suddivisi in due cour. La trama si svolgerà in gran parte al Resort Hawaiians, dove Kinoshita Kazuya cercherà di trasformare il suo legame con la “fidanzata a noleggio” in qualcosa di reale. Tuttavia, la presenza di Sarashina Ruka e dell’ex fidanzata di Kazuya, Nanami Mami, complicherà le dinamiche tra i protagonisti.

Questa stagione rappresenta un’importante evoluzione per Kazuya, che dovrà affrontare le sue insicurezze e riconoscere i suoi veri sentimenti. Gli episodi andranno in onda a partire dal 5 luglio, e la serie sarà ancora una volta un’esclusiva di Crunchyroll.

Gachiakuta

Ambientato in un futuro distopico, “Gachiakuta” racconta la storia di Rudo, un giovane emarginato che vive nel Baratro, una discarica infinita. Accusato ingiustamente di omicidio, Rudo si ritrova a combattere contro creature fatte di spazzatura. Grazie all’intervento di Enjin, un membro dei “Pulitori“, scopre di possedere il potere di infondere “anima” negli oggetti, trasformandoli in armi potenti.

Con una narrazione che unisce azione e introspezione emotiva, “Gachiakuta” esplorerà temi di valore e resilienza. Il primo episodio sarà disponibile su Crunchyroll a partire dal 6 luglio 2025.

The rising of the shield hero – stagione 4

Nella quarta stagione di “The Rising of the Shield Hero“, Iwatani Naofumi dovrà affrontare sfide complesse legate a un incidente diplomatico e alla minaccia della potente Fenice. Raggiunto il regno delle demi-umane, Naofumi si troverà a dover consolidare alleanze e affrontare fazioni ostili, mentre Raphtalia diventa un simbolo di rivolta.

Questa stagione, che andrà in onda dal 9 luglio, promette di mettere alla prova le capacità di Naofumi come combattente e leader, mentre si prepara a guidare un esercito composto da guerrieri di diverse razze.

Dr. stone: science future

Dopo l’epico scontro in Nord America, il Regno della Scienza, guidato da Ishigami Senku, sidivide in due gruppi. Mentre uno rimane a consolidare la “Corn City“, l’altro si dirige verso il Sud America per scoprire l’origine del misterioso raggio pietrificante. Questo nuovo arco narrativo, atteso su Crunchyroll dal 10 luglio, promette conflitti ideologici e collaborazioni inaspettate tra i personaggi.

Sakamoto days

“Sakamoto Days” tornerà con una nuova ondata di episodi, in cui il protagonista Sakamoto Taro dovrà affrontare un misterioso assassino di nome Slur. Questa nuova minaccia metterà a dura prova le abilità di Taro e costringerà la sua squadra a difendere la propria casa. Con l’introduzione di una nuova fazione, “ORDER“, la trama promette di mescolare azione, umorismo e tensione emotiva. La serie sarà disponibile su Netflix a partire dal 14 luglio.

Kaiju no. 8 – stagione 2

Infine, “Kaiju No. 8” tornerà il 19 luglio con la sua seconda stagione. Dopo aver rivelato il suo lato Kaiju, Hibino Kafka è sotto sorveglianza delle Forze di Difesa del Giappone e assume un ruolo attivo nella Prima Divisione. Mentre affronta la minaccia del Kaiju No. 9, Kafka dovrà bilanciare il suo istinto protettivo con il timore di perdere la sua umanità.

Queste nuove uscite anime offrono una varietà di storie e generi, promettendo di intrattenere gli appassionati durante l’estate 2025. Con una selezione così ricca, c’è sicuramente qualcosa per ogni amante dell’animazione.

