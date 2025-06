Le nuove serie tv di Rai: dal ritorno di Montalbano a Sandokan, il palinsesto 2025/2026

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il 2025 si prospetta ricco di novità per gli appassionati di fiction italiane. Rai 1, Rai 2, Rai 3 e RaiPlay presentano un palinsesto variegato, che spazia da storie familiari a produzioni inedite. Accanto ai titoli iconici come Don Matteo e Mare Fuori, il servizio pubblico si prepara a lanciare nuove serie con cast internazionali e format freschi, pensati per attrarre le generazioni più giovani. Scopriamo insieme le principali novità e i ritorni più attesi.

I titoli di successo che tornano nel 2025

Il palinsesto Rai si distingue per il ritorno di serie che hanno conquistato il pubblico negli anni. Tra i titoli più attesi ci sono Blanca, Don Matteo e Il commissario Ricciardi, che promettono di mantenere alta l’attenzione degli spettatori.

Blanca 3

La consulente di polizia non vedente, interpretata da Maria Chiara Giannetta, torna con una nuova stagione. Blanca dovrà affrontare non solo nuovi casi, ma anche un passato che continua a tormentarla e un triangolo amoroso sempre più complesso. Con Giuseppe Zeno al suo fianco, la terza stagione si preannuncia ricca di emozioni e colpi di scena.

Don Matteo 15

Raoul Bova riprende il ruolo di Don Massimo, che si troverà a indagare su un’adolescente incinta con amnesia. La serie continua a mescolare elementi di giallo e commedia, con il ritorno del maresciallo Cecchini, interpretato da Nino Frassica, che porterà un tocco di leggerezza alle indagini.

Il commissario Ricciardi 3

Lino Guanciale torna a vestire i panni del commissario Ricciardi, un uomo capace di percepire gli ultimi pensieri dei defunti. Ambientato nella Napoli degli anni Trenta, il commissario dovrà affrontare un serial killer e i suoi tormenti interiori, mentre si interroga sul suo segreto da rivelare a Enrica.

Màkari 4

Claudio Gioè torna a raccontare le avventure di Saverio Lamanna, scrittore e investigatore. La nuova stagione si svolgerà nella suggestiva Sicilia, dove nuovi personaggi e amori complicati arricchiranno la trama, mantenendo l’ironia che ha caratterizzato le precedenti edizioni.

Cuori 3

Ambientato all’Ospedale Le Molinette di Torino, Cuori torna con una terza stagione che esplorerà le dinamiche tra amore, carriera e ambizione. La serie si concentra sulle crisi di coppia e sui segreti del passato, promettendo di coinvolgere il pubblico con storie toccanti e realistiche.

Novità e produzioni originali

Il 2025/2026 segna un passo avanti per la Rai, con l’introduzione di nuove serie ispirate a romanzi, storie vere e temi sociali. Queste produzioni mirano a coinvolgere un pubblico sempre più esigente e attento alla qualità narrativa.

Sandokan

Tra le novità più attese c’è Sandokan, una serie evento che debutterà a dicembre. Con un cast stellare che include Can Yaman e Alessandro Preziosi, la serie si ispira al classico di Salgari, promettendo avventure mozzafiato in quattro episodi da 50 minuti.

Balene – Amiche per sempre

Carla Signoris e Veronica Pivetti saranno protagoniste di una dramedy che esplora l’amicizia tra donne sessantenni. Tratta da un romanzo di Barbara Cappi e Grazia Giardiello, la serie affronta temi di attualità con un tocco di leggerezza.

Guerrieri – La regola dell’equilibrio

Alessandro Gassmann torna a interpretare l’avvocato Guido Guerrieri, in un legal drama che affronta casi giudiziari e conflitti interiori. La serie si basa sui romanzi di Gianrico Carofiglio, promettendo trame avvincenti e riflessioni profonde.

L’altro ispettore

Alessio Vassallo sarà il protagonista di una serie che racconta le avventure di un ispettore del lavoro alle prese con indagini complesse. Tratta dai romanzi di Pasquale Sgrò, la serie si preannuncia intrigante e ricca di colpi di scena.

La Preside

Luisa Ranieri interpreta Eugenia Carfora, una dirigente scolastica che affronta sfide quotidiane in un contesto difficile. La storia, ispirata a eventi reali, mette in luce il coraggio e la resilienza di chi lavora nel settore educativo.

Omaggio a Montalbano e altre proposte

Per celebrare il centenario della nascita di Andrea Camilleri, Rai 1 trasmetterà una maratona speciale dedicata al commissario Montalbano. Saranno riproposti 15 episodi iconici, offrendo agli spettatori l’opportunità di rivivere le atmosfere di una serie che ha segnato la storia della televisione italiana.

Offerta di Rai 2 e Rai 3

Rai 2 e Rai 3 non sono da meno, con proposte come Estranei, un thriller ambientato a Correggio, e Kabul, una coproduzione internazionale che racconta gli ultimi giorni della presenza occidentale in Afghanistan. Entrambe le serie promettono di catturare l’attenzione del pubblico con storie avvincenti e attuali.

RaiPlay: storie fresche e innovative

RaiPlay continua a puntare su contenuti freschi e orientati ai giovani. Tra le nuove proposte ci sono Hype, che racconta le avventure di tre amici a Milano, e L’appartamento sold out, una dramedy che esplora le dinamiche di convivenza tra diverse coppie. Queste serie mirano a riflettere la realtà contemporanea, affrontando temi di inclusione e identità.

Con un palinsesto così ricco e variegato, il 2025/2026 si preannuncia come un anno entusiasmante per le fiction Rai, capace di emozionare e sorprendere il pubblico.

