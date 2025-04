Le nuove principesse Disney del XXI secolo: ecco le più amate dal pubblico

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il XXI secolo ha portato con sé una ventata di novità nel mondo Disney, introducendo una serie di principesse che hanno conquistato il cuore di milioni di spettatori. Queste nuove eroine si affiancano ai classici personaggi del XX secolo, arricchendo il panorama delle storie Disney. In questo articolo, esploreremo le principesse Disney più significative introdotte dal 2000 in poi, escludendo i personaggi di franchise come Anna, Elsa e Mirabel, e Asha, che non è ufficialmente riconosciuta come principessa Disney.

Raya: la guerriera di Kumandra

L’ultima principessa ad essere presentata è Raya, protagonista del film “Raya e l’Ultimo Drago“. Raya è una guerriera forte e determinata, il cui viaggio è segnato da un profondo trauma che influisce sulla sua capacità di fidarsi degli altri. La sua storia si svolge nel fantastico mondo di Kumandra, dove deve affrontare numerose sfide per salvare il suo popolo. La complessità del suo personaggio, che combina forza e vulnerabilità, la rende unica nel panorama delle principesse Disney. La sua evoluzione personale e la lotta per la fiducia reciproca sono temi centrali nel film, che esplora il valore della comunità e della collaborazione. Non dimenticate di leggere la nostra recensione di “Raya e l’Ultimo Drago” per approfondire ulteriormente la sua storia.

Merida: la principessa ribelle

Al quarto posto nella nostra classifica troviamo Merida, la protagonista di “Ribelle – The Brave“. Merida è una principessa Pixar, caratterizzata da uno spirito libero e una folta chioma rossa. La sua storia è incentrata sulla lotta contro le aspettative sociali e i ruoli tradizionali che le vengono imposti. Dopo un incidente che trasforma sua madre in un orso, Merida intraprende un viaggio di crescita personale che la porta a comprendere l’importanza della famiglia e della comunicazione. La sua determinazione e il suo desiderio di autodeterminazione la rendono un esempio di coraggio e indipendenza, ispirando molti giovani spettatori.

Vaiana: la principessa del mare

Vaiana, la prima principessa polinesiana, è un altro personaggio che ha lasciato un segno profondo nel cuore del pubblico. Nel film “Oceania“, Vaiana scopre la sua vocazione per la navigazione e intraprende un epico viaggio per salvare il suo popolo. La sua resilienza e compassione emergono mentre affronta le sfide del mare e cerca di riconnettere la sua comunità con le tradizioni ancestrali. La storia di Vaiana è un inno alla scoperta di sé e alla valorizzazione delle proprie radici culturali. Per chi fosse interessato, è disponibile la recensione di “Oceania 2” su Everyeye.

Rapunzel: la scoperta del mondo

Sul podio delle principesse Disney troviamo Rapunzel, protagonista di “Rapunzel – L’intreccio della torre“. Questo personaggio è noto per la sua creatività, gentilezza e determinazione. Rapunzel vive rinchiusa in una torre, ma la sua curiosità la spinge a esplorare il mondo esterno. La sua avventura la porta a scoprire la verità sulla sua vita e a smascherare le menzogne di Madre Gothel. La crescita personale di Rapunzel e la sua capacità di affrontare le avversità la rendono un modello di coraggio e intraprendenza.

Tiana: la prima principessa afroamericana

Infine, Tiana, protagonista de “La principessa e il ranocchio“, rappresenta un’importante innovazione nel mondo Disney. Tiana è la prima principessa afroamericana e incarna il valore del duro lavoro e della perseveranza. La sua storia si sviluppa attorno alla trasformazione in rana, ma ciò che la distingue è la sua determinazione a non perdere mai la propria umanità e i propri sogni. Tiana è un esempio di come la determinazione e la passione possano portare a realizzare i propri obiettivi, anche in circostanze difficili.

Queste principesse del XXI secolo non solo intrattengono, ma offrono anche importanti insegnamenti e valori, contribuendo a una narrazione più inclusiva e variegata nel mondo Disney.

