Le novità di Netflix a luglio 2025: film e serie imperdibili da non perdere

Luglio 2025 si apre con una serie di nuove uscite su Netflix che promettono di intrattenere il pubblico con una varietà di generi. Tra film d’azione, commedie e thriller, la piattaforma offre un ampio ventaglio di opzioni per gli appassionati di cinema e serie TV. Da attesissimi sequel a opere originali, ecco cosa ci riserva il mese.

The Old Guard 2: il ritorno degli immortali

Dal 2 luglio, gli abbonati di Netflix possono tornare a seguire le avventure di Andy, interpretata da Charlize Theron, in “The Old Guard 2”. Questo sequel riprende le fila della storia con la protagonista e il suo gruppo di guerrieri immortali, intenti a proteggere il mondo da una nuova minaccia. Mentre Booker continua a vivere in esilio e Quynh cerca vendetta dopo la sua fuga da una prigione sottomarina, Andy deve affrontare una sfida inaspettata: la sua ritrovata mortalità.

In questo capitolo, Andy, insieme a Nile , Joe , Nicky e James Copley , si rivolge a Tuah , un vecchio amico che potrebbe avere le risposte necessarie per svelare il mistero dell’immortalità. La pellicola promette di mantenere l’adrenalina del suo predecessore, con una trama ricca di colpi di scena e azione. A completare il cast, anche Uma Thurman, che torna in scena per un ruolo significativo.

The Sandman 2: nuove sfide per il Sogno degli Eterni

Il 3 luglio segna il debutto della seconda stagione di “The Sandman”, una serie che ha già catturato l’attenzione del pubblico. Sogno degli Eterni, interpretato da Tom Sturridge, si trova ad affrontare nuove sfide che metteranno alla prova non solo il suo regno, ma anche la sua stessa esistenza. Dopo un incontro cruciale con la sua famiglia, il protagonista deve confrontarsi con le conseguenze delle sue azioni passate, cercando di liberarsi da un pesante fardello.

La trama si sviluppa attraverso una serie di eventi inaspettati, dove Sogno deve affrontare amici e nemici di lunga data, insieme a creature fantastiche e mortali. La serie, ispirata ai celebri fumetti di Neil Gaiman, promette di offrire un mix di dramma, fantasy e colpi di scena, mantenendo alta l’attenzione degli spettatori.

La città proibita: un kung fu movie ambientato a Roma

Dal 9 luglio, Netflix presenta “La città proibita”, l’ultima opera di Gabriele Mainetti, noto per il suo lavoro in “Lo chiamavano Jeeg Robot”. Questo film si distingue come un audace kung fu movie che rende omaggio a “Kill Bill” di Quentin Tarantino, mescolando generi come il wuxia, la vendetta, la commedia e il romance. Ambientato nel multietnico quartiere Esquilino di Roma, la storia segue Mei , una giovane cinese esperta di kung fu, che arriva nella capitale alla ricerca della sorella scomparsa.

La trama si complica quando Mei incrocia il cammino di Alfredo , padre di Marcello , un cuoco che gestisce un ristorante con la madre Lorena e un losco amico, Annibale . Determinata a scoprire la verità sulla scomparsa della sorella, Mei si troverà coinvolta in una serie di eventi che metteranno alla prova le sue abilità e la sua determinazione.

Almost Cops: un buddy movie tra azione e ironia

Il 11 luglio arriva su Netflix “Almost Cops”, un buddy movie che racconta le disavventure di due poliziotti con personalità opposte. Ramon è un agente investigativo dedito a rendere il suo quartiere di Rotterdam più sicuro, mentre Jack è un ex detective retrocesso di grado dopo un incidente. Inizialmente, i due sembrano non avere nulla in comune, ma presto scoprono di condividere un passato segnato dalla perdita di una persona cara assassinata.

La loro ricerca di giustizia si intreccia con momenti di ironia e azione, mentre cercano di rintracciare il colpevole. La pellicola promette di intrattenere con una miscela di tensione e comicità, offrendo uno sguardo originale sul mondo della polizia.

Untamed: un thriller tra segreti e misteri

Dal 17 luglio, Netflix propone “Untamed”, un thriller che segue le vicende di Kyle Turner , un agente speciale del National Parks Service. La sua vita prende una piega inaspettata quando un’indagine su un omicidio violento lo costringe a confrontarsi con i segreti oscuri del parco e del suo passato. La trama si sviluppa in un crescendo di tensione, portando Turner a scoprire verità scomode che metteranno in discussione tutto ciò che credeva di sapere.

Un tipo imprevedibile 2: il ritorno di Happy Gilmore

Il 25 luglio segna il ritorno di Adam Sandler nei panni di Happy Gilmore in “Un tipo imprevedibile 2”. Dopo quasi tre decenni, il personaggio iconico del golfista fallito torna in scena, pronto a vincere un torneo per pagare la retta della scuola di danza della figlia . Il film promette di essere una commedia esilarante, con apparizioni speciali di celebrità come il rapper Bad Bunny, il golfista John Daly e il giocatore di football Travis Kelce.

84 m2: un thriller coreano inquietante

Il 18 luglio, Netflix presenta “84 m2”, un thriller coreano che racconta la storia di un uomo che, dopo aver risparmiato per comprare un appartamento, si ritrova a vivere un incubo. Una volta entrato nella sua nuova casa, inizia a sentire rumori inquietanti e scopre che i suoi vicini nascondono segreti inquietanti, tra cui un omicidio avvenuto nel palazzo di fronte.

Leanne: una nuova vita dopo il divorzio

Il 31 luglio, “Leanne” racconta la storia di una donna che, dopo 33 anni di matrimonio, si ritrova a dover ricominciare da capo quando il marito la lascia per un’altra donna. Affrontare questa nuova fase della vita non è facile, ma con il supporto della famiglia, Leanne cerca di affrontare le sfide con dignità e amore per se stessa.

Marked e una vita onesta: due thriller da non perdere

Sempre il 31 luglio, “Marked” racconta la storia di una guardia di sicurezza coinvolta in una rapina, mentre “Una vita onesta” segue Simon, un giovane che si scontra con la realtà della vita universitaria e si innamora di una giovane anarchica. Entrambi i film offrono trame avvincenti e colpi di scena che terranno gli spettatori incollati allo schermo.

Con queste nuove uscite, Netflix si prepara a soddisfare i gusti di un pubblico variegato, offrendo storie avvincenti e personaggi indimenticabili.

