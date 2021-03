Netflix:e migliori serie fantasy e sci-fi

E sì, questa lista di serie tv Netflix include, supereroi, fantascienza, zombie, eroi di vario tipo, gente strana e… un po’ di orrore… abbiamo un po’ di tutto!

Netrflix e il mondo Fantasy

Non sai cosa guardare? Sei in vena di una serie fantasy, con un po’ di fantascienza, qualche supereroe e un pizzico di orrore? Allora questo è l’articolo che fa per te! In questa lista abbiamo messo dei grandi classici, come Star Trek: the Next Generation, all’eccentrica The Umbrella Academy – per non parlare di grandi originali Netflix come Stranger Things. Di seguito troverai un elenco di serie che potrebbero farti fare grandi scoperte o sono semplicemente farti passare una bella serata in compagnia.

Questo elenco continuerà a cambiare, mutare e crescere, ma per ora dai un’occhiata alla nostra lista dei migliori spettacoli fantasy (soprannaturali, supereroici e fantascientifici) che ci offre Netflix, qui sotto, e facci conoscere alcuni dei tuoi altri preferiti nei commenti.

Ricordiamo che questa è una lista, non una classifica.

Originale Netflix – Trollhunters: I racconti di Arcadia

Creato da: Guillermo del Toro

Cast: Anton Yelchin, Charlie Saxton, Jonathan Hyde, Kelsey Grammer, Ron Perlman, Amy Landecker, Steven Yeun, Clancy Brown, Mark Hamill, Emile Hirsch e Angelica Huston

La serie animata originale Trollhunters di Guillermo del Toro è una delizia assoluta. La produzione della DreamWorks Animation (con Netflix), si svolge nella tranquilla città di Arcadia, dove un ragazzo di nome Jim non solo si è imbattuto in un amuleto che lo rende un “Trollhunter”, cioè un cacciatore di Throll, ma scopre anche che c’è un intero mondo pieno di queste creature malvagie che vivono in segreto nel sottosuolo. La serie combina la classica atmosfera dei cartoni animati del sabato mattina con la spinta narrativa serializzata di qualcosa come Breaking Bad, dando vita a una serie tanto deliziosa quanto avvincente.

iZombie

Creato da: Rob Thomas e Dianne Ruggiero

Cast:Rose McIver, Malcolm Goodwin, Rahul Kohli, Robert Buckley, David Anders

Liberamente basato sul fumetto di Chris Roberson e Michael Allred, in iZombie Rose McIver interpreta Liz, una dottoressa con il lavoro dei suoi sogni, è una fidanzata perfetta e ha una vita perfetta. Almeno sembra, perché perde tutto in una notte quando si trasforma in uno zombie. Ma questa non è una situazione alla Walking Dead. I suoi capelli diventano bianchi come il gesso e il suo cuore batte solo due volte al minuto, ma può ancora camminare, parlare, pensare e sentirsi un essere umano – purché si nutri regolarmente di cervelli umani. La buona notizia è che Liz usa la sua laurea in medicina per ottenere un lavoro all’obitorio locale dove ha una fornitura regolare. La cattiva notizia è che eredita temporaneamente i ricordi, la personalità e le abilità di chiunque mangi, il che la mette sulle tracce di una serie di omicidi fatti da alcuni zombi meno moralmente leciti. Lavorando sotto le spoglie di un sensitivo, usa le sue visioni per lavorare con un detective locale (Malcolm Goodwin) al fine di risolvere gli omicidi e dare un nuovo senso alla sua vita.

Originale Netflix – Love, Death and Robots

Creato da: Tim Miller

Serie perla di Netflix, questa miniserie antologica, prodotta da Tim Miller (Deadpool) e dal leggendario regista David Fincher, è qualcosa di magnico.

Love, Death & Robots è una specie di catch-all perfetto per gli appassionati di fantascienza. Ogni episodio è scritto e diretto da uno scrittore e regista diverso. Il tema che li tiene tutti insieme è l’idea della tecnologia fantascientifica. Di conseguenza si ottiene una vasta gamma di toni ultra violenti a romantici a istericamente divertenti. Nel suo insieme è tutto magnifico, preparate i popcorn.

Penny Dreadful

Creato da: John Logan

Cast: Reeve Carney, Timothy Dalton, Eva Green, Rory Kinnear, Billie Piper, Danny Sapani, Harry Treadaway e Josh Hartnett

La serie di tre stagioni di Showtime prende i personaggi distintivi, passiamo da un ambiguo e affascinate Dorian Grey ad un fiero e duro Wolfman, al quieto Dr. Frankenstein, al suo mostro e la sua sposa, dall’incantatore Dracula, al misterioso Dottor Jekyll. Penny Dreadful reinventa le loro relazioni intrecciandole nell’Inghilterra vittoriana. Creata con un profondo amore per gli orrori gotici, Penny Dreadful ricorda ciò che fanno pochi: che questi mostri nascono da classici letterari e meritano di essere presi sul serio. Logan da loro quel rispetto, immergendosi in profondità nelle cicatrici psicologiche e nei flagelli soprannaturali che perseguitano le loro vite, le quali si attirano e si allontanano. Quell’amore per i personaggi è trasportato sullo schermo con performance eccezionali a tutto tondo di Josh Hartnett, Rory Kinneare l’incomparabile Eva Green, in particolare, un talento raro, non ancora premiato come dovrebbe.

Momentaneamente non disponibile su Netflix Italia.

DC – Legends of Tomorrow

Creato da:Greg Berlanti, Marc Guggenheim, Andrew Kreisberg, Phil Klemmer

Cast:Victor Garber, Brandon Routh, Arthur Darvill, Caity Lotz, Franz Drameh, Dominic Purcell, Wentworth Miller, Maisie Richardson-Sellers, Nick Zano, Tala Ashe

Nata come spin-off di Arrow e The Flash, anch’essi targati “The CW” DC – Legends of Tomorrow, è un successo. Con la terza stagione, dopo una seconda un po’ deludente, trova con un ritmo meraviglioso con le avventure settimanali dei cattivi riabilitati, e con l’introduzione di creature magiche in cui il viaggio nel tempo.

La serie si concentra su un gruppo di ladri che viaggiano nel tempo, per lo più messi insieme dalle altre serie DC come Arrow. La prima stagione non è eccezionale, ma pone le basi per le amicizie che definiscono lo spettacolo. Una cosa che ha reso la serie così riuscita è la sua volontà di cambiare le trame e il suo cast. Se qualcosa non funziona, o una dinamica non prende, lo rottamano e provano qualcos’altro.

Le Terrificanti Avventure di Sabrina

Creato da: Roberto Aguirre

Cast: Kiernan Shipka, Ross Lynch, Lucy Davis, Miranda Otto e Chance Perdomo

Un nuovo spin oscuro sull’amata icona televisiva comica degli anni ’90 “Sabrina, vita da strega”, “Le terrificanti avventure di Sabrina” si allontana poco dalla recente serie di fumetti, reinventando Sabrina come una giusta metà umana nata in una congrega soffocante e adoratrice di Satana. Mentre il dramma adolescenziale non sempre atterra (specialmente quando si tratta della metà umana della serie) ma quando Sabrina entra all’Accademia delle Arti Oscure, la scuola delle streghe e stregoni più potenti, comincia il suo viaggio verso il maligno e l’horror si mischiano a questioni di cuore. Tra faide sulla fede, sulla chiesa, sul patriarcato e sul potere, Sabrina ha la giusta quantità di horror e humor che si richiedono ad una serie spin off di Riverdale. Inoltre, c’è un gatto magico. Quindi, venduta. Qui le nostre recensioni.

La perla di Netflix – Stranger Things

Creato da: The Duffer Brothers

Cast: Winona Ryder, David Harbour, Finn Wolfhard, Millie Bobby Brown, Gaten Matarazzo, Natalia Dyer, Charlie Heaton, Cara Buono e Matthew Modine

Stranger Things, il successo di Netflix, è l’antidoto perfetto per chiunque si senta nostalgico dei film da brividi che lo hanno emozionato da bambino. Ispirata pesantemente dalle numerose opere dei due Maestri Steven Spielberg e King, con un pizzico di John Carpenter, Wes Craven e Ridley Scott mischiati in un bel mix. La serie dei Duffer Bros si svolge nella piccola città immaginaria di Hawkins, nell’Indiana negli anni ’80. Quella che inizia come una tipica notte di Dungeons & Dragons per lo sgangherato gruppo formato da Mike, Dustin, Lucas e Will si trasforma in una saga di demoni, dimensioni alternative e una bambina telepatica di nome Eleven, grazie all’ombroso Hawkins National Laboratory alla periferia della città. I personaggi adulti non sono da meno. Winona Ryder è una rivelazione, come Joyce Beyers e David Harbour. Stranger Things scorre veloce, non annoia e lascia molto molto soddisfatti.

The Magicians

Creato da: Sera Gamble e John McNamara

Cast: Jason Ralph, Olivia Taylor Dudley, Stella Maeve, Arjun Gupta, Hale Appleman e Summer Bishil

Basato sulla fantastica trilogia di libri di Lev Grossman, The Magicians di Syfy potrebbe essere descritto crudelmente come un Harry Potter, con droga, alcool e sesso. Jason Ralph interpreta Quentin Coldwater, un malinconico ventenne che scopre che non solo la magia è reale, ma è un mago. Va a Brakebills, una sorta di scuola di specializzazione per maghi, e presto scopre che c’è un mondo ancora più grande. La serie, come i libri, affronta i problemi di depressione, violenza sessuale e malattia mentale in modo realistico ma divertente. Il suo senso di dark humor impedisce alle cose di diventare troppo pesanti, e la recitazione è fantastica. La serie entra davvero in gioco nella seconda stagione, ma la prima è un’introduzione meravigliosa nel cazzuto mondo dei Maghi.

Momentaneamente non è disponibile su Netflix Italia.

The Dark Crystal: Age of Resistance

Creato da: Jeffrey Addiss, Will Matthews

Cast: Taron Egerton, Anya Taylor-Joy, Nathalie Emmanuel, Simon Pegg, Mark Hamill, Jason Isaacs e Gugu Mbatha-Raw

È difficile credere quanto sia sorprendente The Dark Crystal: Age of Resistance. Non c’è bisogno di avere super familiarità con il film cult di Jim Hensonche del 1982, ma certamente aiuta a capire cosa succede in questa serie prequel. Tuttavia, potresti vedere lo show di Netflix alla cieca e comunque apprezzarlo per la solida storia fantasy, l’incredibile valore di produzione e i migliori burattinai del mondo che percorrono la loro storia in una delle migliori serie mai viste in TV negli ultimi anni.

Se hai bisogno di un piccolo input che ti appassioni, The Dark Crystal: Age of Resistance vede i Gelfling, creature simili a elfi, superare le loro differenze tribali per fuggire dal dominio oppressivo dei malvagi Skeksis, un gruppo ristretto di avvoltoi centenari. I 10 episodi attualmente disponibili introducono personaggi avvincenti di tutti i ceti sociali del pianeta alieno di Thra e hanno già ispirato un’intera nuova generazione di fan di The Dark Crystal. Questa è solo la prima fase; speriamo che le prossime stagioni arrivino presto, ma se non ne hai mai abbastanza della serie stessa, su Netflix è presente un documentario su come è stata creata la serie.

Originale Netflix – The Umbrella Academy

Creato da: Steve Blackman e Jeremy Slater

Cast: Elliot Page, Tom Hopper, David Castañeda, Emmy Raver-Lampman, Robert Sheehan, Aidan Gallagher, Cameron Britton, Mary J. Blige, Colm Feore e Justin H. Min

La serie originale Netflix The Umbrella Academy è l’antidoto perfetto per chi ama i supereroi, non troppo bravi. Basata sulla serie di graphic novel di Gerard Way e Gabriel Ba, la storia ruota attorno a sette bambini con poteri straordinari che vengono adottati da uno strambo, e ricchissimo, uomo che li ha addestra ad essere eroi. La loro travagliata educazione li ha allontanati, ma si riuniscono all’inizio della prima stagione quando il loro adorato/odiato padre muore misteriosamente. Non solo, ma il loro fratello – che è scomparso quando erano bambini – appare attraverso un viaggio nel tempo e li avverte che l’apocalisse sta arrivando nel corso di pochi giorni. Questo spettacolo è estremamente gioioso, funky e strano, che da peso a ciascuno dei suoi folli ed egocentrici personaggi mentre porta avanti un avvincente mistero tutto suo. Se vuoi uno spettacolo divertente, misterioso e un po’ spettrale, Umbrella Academy fa per te.

Star Trek: The Next Generation

Creato da: Gene Roddenberry

Cast: Patrick Stewart, Jonathan Frakes, LeVar Burton, Denise Crosby, Michael Dorn, Marina Sirtis, Gates McFadden, Brent Spiner, Wil Wheaton e Whoopi Goldberg

Non puoi dire niente contro questa serie. Uno degli spettacoli più iconici della storia della televisione, questa serie di lunga durata ha raccolto spin-off per decenni dopo la serie originale capitanata da William Shatner.

Jean-Luc Picard (Patrick Stewart) è il miglior capitano dell’Enterprise in Star Trek: The Next Generation. Uno dei pochi show nella storia a essere trasmesso così a lungo e mai noioso, The Next Generation segue l’equipaggio della USS Enterprise NCC-1701-D mentre esplora strani e nuovi mondi, cercavano nuova vita e civiltà andando dove nessun equipaggio spaziale era mai andato prima.

Originale Netlix – The Witcher

Creato da: Lauren Schmidt Hissrich

Cast: Henry Cavill, Freya Allan, Eamon Farren e Anya Chalotra

In The Witcher c’è Henry Cavill, c’è Henry Cavill semi nudo per la maggior parte del tempo, e potremmo fermarci qua ma non potremmo dirvi che è una serie spettacolare. La serie fantasy è davvero molto fantasy, più simile Il Signore degli Anelli che Game of Thrones, ma non si prende troppo sul serio e abbraccia con tutto il cuore tutti gli aspetti della narrazione fantasy e del gioco da cui è tratta, tra cui divertenti missioni secondarie, battaglie e persino un cantastorie che segue Henry Cavill pronto a narrare le sue gesta. La prima stagione dello show segue tre storie destinate a convergersi: Witcher è un cacciatore di mostri mercenario che inizia a chiedersi perché così tante principesse vengano catturare dalle creature; Yennefer di Vengerberg è una potente strega che fatica a tenere sotto controllo le sue emozioni; e la principessa Ciri è in fuga dopo il saccheggio della sua città, ma nasconde molti segreti. Ricco di tradizione e costruzione del mondo ma sempre coinvolgente, The Witcher è un perfetto tipo di spettacolo di binge-viewing.

Giacomo Caporale