Le migliori serie di arti marziali da non perdere: da Cobra Kai a Kung Fu

Il franchise di Karate Kid ha lasciato un’impronta indelebile nella cultura pop degli anni ’80 e ’90, conquistando il cuore di generazioni di fan. Con il recente ritorno al cinema di Jackie Chan e Ralph Macchio nel film “Karate Kid: Legends“, l’interesse per il mondo delle arti marziali è tornato a crescere. La serie “Cobra Kai“, sequel del film originale, ha riscosso un grande successo, ma ci sono molte altre serie da scoprire per gli amanti dell’azione e delle arti marziali.

Kung Fu: il reboot che conquista

La serie “Kung Fu“, andata in onda dal 2021 al 2023, rappresenta un moderno reboot dello show degli anni ’70. Protagonista è Nicky Shen, una giovane donna cino-americana che, dopo aver abbandonato Harvard, decide di intraprendere un percorso di formazione in un monastero cinese. Al suo ritorno a San Francisco, Nicky si trova a dover affrontare una serie di sfide personali, mentre cerca di integrare le sue nuove abilità marziali nella vita quotidiana. La serie esplora temi di identità culturale e resilienza, rendendola non solo un’avventura d’azione, ma anche una narrazione profonda e significativa.

Wu Assassins: un mix di cucina e combattimento

“Wu Assassins“, disponibile su Netflix dal 2019, introduce il pubblico a Kai Jin, un giovane chef di Chinatown che scopre di essere l’ultimo “Wu Assassin“. La sua missione è quella di fermare criminali mistici legati agli elementi cinesi. La serie combina elementi di azione e fantasy, offrendo una trama avvincente che si sviluppa tra la cucina e le arti marziali. Gli spettatori possono aspettarsi combattimenti coreografati con maestria, insieme a una narrazione che esplora il legame tra tradizione e modernità.

Daredevil – Rinascita: un classico del genere

“Daredevil – Rinascita” è una delle serie più celebri nel panorama delle arti marziali televisive. Prosegue la storia di Matt Murdock, interpretato da Charlie Cox, che combatte il crimine nella sua città, affiancato dall’iconico Kingpin, interpretato da Vincent D’Onofrio. La serie è nota per le sue intense coreografie di combattimento e per l’atmosfera da cinecomic, perfetta per gli appassionati del genere. Ogni episodio è ricco di azione e dramma, rendendo “Daredevil” un must per chi ama le storie di supereroi con un forte elemento marziale.

American Born Chinese: un viaggio tra divinità e realtà

Su Disney+, “American Born Chinese” si basa sul fumetto del 2006 “Alla ricerca di me“. La trama segue un liceale cino-americano che si ritrova coinvolto in un conflitto tra divinità cinesi, dopo aver stretto amicizia con il figlio del Re Scimmia. Questa serie offre una prospettiva unica sulla cultura cinese, mescolando elementi di mitologia con le sfide quotidiane di un adolescente. La narrazione è ricca di umorismo e avventura, rendendo la serie accessibile a un pubblico giovane e adulto.

Sweet Combat: amore e sport in un’unica storia

Infine, “Sweet Combat” combina elementi sportivi e romantici. La storia ruota attorno a Ming Tian, un giovane umile che decide di iscriversi a un’università sportiva per sostenere la sua famiglia. Attraverso il mondo dei combattimenti, Ming Tian non solo cerca di migliorare le sue abilità, ma trova anche l’amore. La serie esplora le dinamiche delle relazioni giovanili, il sacrificio e la passione per lo sport, offrendo una visione fresca e coinvolgente del genere.

Queste serie rappresentano solo una selezione delle molte opere che celebrano le arti marziali e le storie di crescita personale. Ogni titolo offre una prospettiva unica, mescolando azione, cultura e narrazione in modi avvincenti.

