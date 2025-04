Le migliori commedie romantiche di sempre: cinque film imperdibili per gli amanti del genere

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il genere della commedia romantica ha sempre catturato l’attenzione del pubblico, mantenendo nel tempo il suo fascino. Questa tipologia di film riesce a mescolare momenti di ilarità con storie d’amore coinvolgenti, creando un mix perfetto che continua a far sognare gli spettatori. In questo articolo, esploreremo cinque pellicole che rappresentano al meglio il genere, ognuna con la propria unicità e il proprio stile.

Susanna! di Howard Hawks: un capolavoro senza tempo

Iniziamo il nostro viaggio con “Susanna!” di Howard Hawks, un film che è diventato un classico intramontabile. Protagonista è Cary Grant, che interpreta David Huxley, un paleontologo goffo e maldestro. La sua vita prende una piega inaspettata quando incontra Susan Vance, interpretata da Katharine Hepburn, una giovane ereditiera vivace e stravagante. La trama si complica ulteriormente con la scomparsa di un osso di dinosauro, un cane di nome George e un leopardo chiamato Baby. Questo film è un esempio perfetto di come una commedia romantica debba essere realizzata, con dialoghi brillanti e situazioni esilaranti che si intrecciano in modo magistrale.

La signora del venerdì: il frenetico mondo del giornalismo

Un altro grande successo di Howard Hawks è “La signora del venerdì“, ambientato nel dinamico ambiente del giornalismo. In questo film, Cary Grant interpreta Walter Burns, un direttore di giornale astuto e determinato. Al suo fianco c’è Rosalind Russell nel ruolo di Hildy Johnson, una fotoreporter e sua ex moglie. Quando Hildy annuncia il suo fidanzamento con Bruce Baldwin, Walter non si dà per vinto e architetta un piano per riconquistarla, sia sul piano professionale che sentimentale. La pellicola offre uno sguardo affascinante sul mondo della stampa e sull’amore, con dialoghi frizzanti e una trama avvincente.

Accadde una notte: una storia d’amore indimenticabile

“Accadde una notte“, diretto da Frank Capra, è un altro film che merita di essere menzionato in questa lista. La storia ruota attorno a Ellie Andrews, un’ereditiera testarda che decide di fuggire dal controllo del padre per raggiungere il suo fidanzato. Durante il viaggio, incontra un giornalista in difficoltà, interpretato da Clark Gable, che le offre aiuto in cambio di un’esclusiva. La chimica tra Gable e Claudette Colbert è palpabile, e il film è costellato di dialoghi memorabili e situazioni comiche. “Accadde una notte” ha conquistato ben cinque premi Oscar, dimostrando la sua qualità e il suo impatto duraturo.

Scandalo a Filadelfia: un classico del 1940

Un altro grande classico delle commedie romantiche è “Scandalo a Filadelfia“, diretto da George Cukor e tratto dall’omonima commedia teatrale di Philip Barry. In questo film, Katharine Hepburn interpreta Tracy Lord, una ricca ereditiera di Filadelfia che sta per risposarsi. Tuttavia, i suoi piani vengono sconvolti dall’arrivo del suo affascinante ex marito, interpretato da James Stewart, che riporta alla luce emozioni e conflitti irrisolti. Tracy è una delle prime protagoniste femminili a rappresentare una figura forte e indipendente, rompendo gli schemi tradizionali delle commedie romantiche.

Harry, ti presento Sally: l’amore in dieci anni

Concludiamo la nostra selezione con “Harry, ti presento Sally“, un grande classico degli anni ’80. Scritto da Nora Ephron e diretto da Rob Reiner, il film segue l’evoluzione della relazione tra Harry Burns, interpretato da Billy Crystal, e Sally Albright, interpretata da Meg Ryan. La storia si sviluppa nell’arco di dieci anni, passando da conoscenti a migliori amici e infine a innamorati. La pellicola è celebre per la sua iconica scena finale durante una festa di Capodanno, che ha lasciato un segno indelebile nella cultura popolare.

Questi cinque film rappresentano il meglio del genere delle commedie romantiche, ognuno con il proprio stile e la propria narrazione. Se siete appassionati di storie d’amore che strappano un sorriso, non potete perderveli.

