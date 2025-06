Le migliori commedie romantiche da non perdere su Prime Video e Netflix nel 2025

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La commedia romantica, un genere cinematografico che continua a riscuotere un grande successo, unisce abilmente elementi di amore e situazioni comiche, regalando al pubblico momenti di ilarità e riflessione. Nel corso degli anni, sono stati realizzati numerosi film cult che hanno saputo emozionare e divertire gli spettatori. In questo articolo, esploreremo una selezione di quindici commedie romantiche imperdibili disponibili su Prime Video e Netflix, spaziando dai classici intramontabili a titoli più recenti.

Le migliori commedie romantiche americane

The kissing booth di Vince Marcello

“The Kissing Booth” è un film che ha segnato l’inizio della carriera di Joey King e Jacob Elordi, ispirato al romanzo di Beth Reekles. La trama ruota attorno a Elle e Lee, due migliori amici che, per proteggere la loro amicizia, stabiliscono delle regole, tra cui quella di non frequentare il fratello di Lee, Noah. Tuttavia, quando Elle si innamora di Noah, un ragazzo noto per il suo fascino, si trova di fronte a una difficile scelta tra amicizia e amore. Questo film ha dato vita a due sequel, ampliando ulteriormente la storia.

Amici, amanti e… di Ivan Reitman

In “Amici, amanti e…”, Adam, interpretato da Ashton Kutcher, è un aspirante sceneggiatore che, dopo una rottura, contatta Emma , una sua vecchia fiamma. I due decidono di intraprendere una relazione puramente fisica, evitando di impegnarsi in una storia seria. Tuttavia, man mano che trascorrono del tempo insieme, i sentimenti iniziano a complicare la loro situazione iniziale.

Harry, ti presento Sally… di Rob Reiner

Considerato un classico del genere, “Harry, ti presento Sally…” è un film scritto da Nora Ephron che esplora l’evoluzione della relazione tra Harry e Sally nel corso di dieci anni. I due si incontrano durante un viaggio e, nonostante le loro differenze, sviluppano un legame che li porterà a diventare amici, complici e infine amanti. La celebre scena dell’orgasmo simulato nel ristorante è diventata iconica, contribuendo al successo duraturo del film.

Fidanzata in affitto di Gene Stupnitsky

“Fidanzata in affitto” racconta la storia di Maddie , che risponde a un annuncio di lavoro per aiutare un giovane introverso, Percy , a socializzare prima di partire per il college. Maddie si trova a dover affrontare la sfida di conquistare il cuore di un ragazzo insicuro, in un film che riesce a mescolare umorismo e profondità, rivitalizzando il genere romcom.

Ti odio, anzi no ti amo! di Peter Hutchings

Tratto dal best seller di Sally Thorne, questo film segue la storia di Lucy Hutton e Joshua Templeton , due colleghi che iniziano come nemici sul posto di lavoro. Lucy è una giovane assistente editoriale appassionata, mentre Joshua è un pragmatico control freak. Nonostante le loro divergenze, l’amore si fa strada tra di loro, portando a situazioni comiche e romantiche.

50 volte il primo bacio di Peter Segal

Questa commedia romantica cult dei primi anni 2000 narra le disavventure di Lucy Whitmore , affetta da amnesia a breve termine. Ogni giorno dimentica tutto ciò che è accaduto il giorno precedente, rendendo impossibile mantenere una relazione con Henry Roth , un veterinario delle Hawaii. Determinato a conquistarla ogni mattina, Henry si impegna a farle rivivere il loro amore in modi sempre nuovi.

La verità è che non gli piaci abbastanza di Ken Kwapis

Adattato dall’omonimo libro, questo film corale presenta un cast stellare, tra cui Jennifer Aniston e Ben Affleck. Ambientato a Baltimora, segue le vite di un gruppo di giovani adulti e le loro complicate relazioni sentimentali, caratterizzate da fraintendimenti e malintesi. La pellicola esplora le dinamiche dell’amore moderno, offrendo uno sguardo divertente e sincero sulle relazioni.

L’amore all’improvviso – Larry Crowne di Tom Hanks

Scritto e diretto da Tom Hanks, “L’amore all’improvviso – Larry Crowne” racconta la vita di un uomo di 45 anni che, dopo aver perso il lavoro, decide di tornare a scuola. Qui incontra Mercedes Tainot , una delle sue insegnanti, con la quale sviluppa una relazione romantica. La storia affronta temi di riscatto e nuove opportunità, mescolando umorismo e sentimenti.

Two weeks notice – Due settimane per innamorarsi di Marc Lawrence

Questa commedia romantica presenta George Wade , un imprenditore che cerca un avvocato per la sua azienda. Lucy Kelson , un’avvocata ambientalista, inizialmente rifiuta l’offerta di lavoro, ma alla fine accetta di rimanere solo per due settimane. Durante questo periodo, i due iniziano a sviluppare un legame profondo, complicando la loro relazione professionale.

Un regalo da Tiffany di Daryl Wien

Prodotto da Reese Witherspoon, “Un regalo da Tiffany” segue le vite di Rachel e Gary , una coppia felice ma indecisa sul futuro. Un errore nello scambio di regali porterà a una serie di eventi inaspettati, facendo incrociare le loro vite con quelle di un’altra coppia, Ethan e Vanessa , in un’avventura romantica ricca di colpi di scena.

Le commedie romantiche italiane

Una gran voglia di vivere di Michela Andreozzi

Questo film, liberamente ispirato al romanzo di Fabio Volo, racconta la storia di Anna e Marco, una coppia in crisi. Decidono di intraprendere un viaggio con il loro figlio Tommaso, cercando di riavvicinarsi. Girato tra l’Italia e la Norvegia, “Una gran voglia di vivere” è una commedia intelligente che affronta temi di amore e riscatto.

Sul più bello di Alice Filippi

Primo capitolo di una trilogia, “Sul più bello” narra le avventure di Marta , una giovane affetta da fibrosi cistica. Nonostante le difficoltà, Marta è determinata a vivere appieno la sua vita e a trovare l’amore. La pellicola, ispirata al romanzo di Ludovica Gaggero, mescola elementi di commedia e dramma, offrendo uno sguardo autentico sulla vita.

La cena perfetta di Davide Minnella

In “La cena perfetta”, Carmine gestisce un ristorante per riciclare denaro sporco. La sua vita cambia quando incontra Consuelo , una cuoca che aspira a ottenere una stella Michelin. Insieme, lavorano per realizzare i loro sogni, mentre l’amore sboccia tra di loro, creando una storia avvincente e gustosa.

L’amore è eterno finché dura di Carlo Verdone

Questa commedia di Carlo Verdone racconta la storia di Gilberto , cacciato di casa dalla moglie. Ospitato da un amico, Gilberto viene incoraggiato a esplorare nuove relazioni, ma scopre che l’amore che cerca è più vicino di quanto pensasse. Con un mix di umorismo e introspezione, il film offre una riflessione sulle relazioni e le seconde opportunità.

Come tu mi vuoi di Volfango De Biasi

In questa commedia romantica, Giada e Riccardo, interpretati rispettivamente da Cristiana Capotondi e Nicolas Vaporidis, provengono da mondi completamente diversi. Mentre Giada è una studentessa dedita allo studio, Riccardo è un giovane viziato. Nonostante le loro differenze, i due si innamorano, affrontando le sfide delle loro origini e dei loro stili di vita.

Questa selezione di commedie romantiche, sia americane che italiane, offre una varietà di storie e personaggi che sapranno intrattenere e commuovere il pubblico, dimostrando che l’amore, in tutte le sue forme, è sempre un tema attuale e affascinante.

