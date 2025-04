Le location della nuova stagione di The Last of Us: dove sono state girate le riprese

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La nuova stagione di The Last of Us, serie di successo di HBO ispirata al celebre videogioco, ha scelto come set diverse location in Canada. Dopo aver analizzato il budget di produzione del secondo capitolo, è interessante scoprire i luoghi che hanno dato vita ai nuovi episodi, continuando a seguire le avventure dei protagonisti in un mondo post-apocalittico.

Vancouver e la Columbia Britannica: il cuore delle riprese

La produzione di The Last of Us 2 si è principalmente concentrata nella Columbia Britannica, un’area che offre scenari ideali per rappresentare l’atmosfera cupa e desolata della serie. A differenza della prima stagione, girata in Alberta, questa volta Vancouver è stata la città principale utilizzata per le riprese. La metropoli canadese ha fornito un’ambientazione perfetta per le intense battaglie tra il Washington Liberation Front e i Seraphites, un gruppo religioso che gioca un ruolo cruciale nella trama della nuova stagione.

Vancouver, con la sua architettura e i paesaggi circostanti, ha permesso di ricreare l’ambientazione urbana di Seattle, un elemento centrale nella narrazione. Le strade e gli edifici della città sono stati trasformati per rappresentare il caos e la distruzione che caratterizzano il mondo di The Last of Us.

Nanaimo: un’altra location chiave

Un’altra città che ha contribuito a dare vita alla nuova stagione è Nanaimo, situata anch’essa nella Columbia Britannica e non lontana da Vancouver. Qui sono state girate alcune scene che si svolgono a Seattle, continuando a sfruttare la bellezza naturale e l’architettura della regione. Nanaimo ha offerto un’ulteriore varietà di ambientazioni, permettendo alla produzione di esplorare diverse sfaccettature della storia e dei personaggi.

La scelta di queste location non è casuale; la Columbia Britannica è conosciuta per la sua versatilità e per la capacità di rappresentare diversi contesti, rendendola un punto di riferimento per le produzioni cinematografiche e televisive.

Britannia Beach e New Westminster: ricreare Jackson

Un’altra località significativa è Britannia Beach, dove è stata ricostruita la cittadina fittizia di Jackson. Situata a circa 65 chilometri a nord di Vancouver, questa località ha sostituito Calgary, Alberta, utilizzata nella prima stagione. Britannia Beach offre un paesaggio montano e costiero che si presta perfettamente a rappresentare l’ambiente in cui i personaggi si muovono e interagiscono.

In aggiunta, New Westminster, conosciuta dai canadesi come ‘New West’, ha visto alcune riprese, situata a circa mezz’ora di auto da Vancouver. Questa città storica ha contribuito a dare profondità e autenticità agli scenari, permettendo di ricreare l’atmosfera di un mondo in rovina.

La scelta di queste location riflette l’impegno della produzione nel mantenere un alto standard visivo e narrativo, utilizzando ambienti reali per trasmettere l’intensità e la complessità della storia.

Per ulteriori dettagli e retroscena sulla serie, è possibile esplorare le varie interviste e materiali promozionali rilasciati dalla produzione.

