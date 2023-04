Le Kardashians alla terza stagione: Kylie si interroga sul potere della famiglia

Hulu ha diffuso il trailer della terza stagione delle Kardashian, e Kylie Jenner riflette sull’effetto che la fama e l’influenza della loro famiglia hanno sugli altri. La terza stagione delle Kardashian ha finalmente una data di uscita, e il primo trailer sembra già pieno di drammi.

Nel trailer pubblicato da Hulu, viene annunciato che la terza stagione delle Kardashian sarà trasmessa a partire dal 25 maggio. Kylie tuttavia afferma: “Abbiamo un’enorme influenza, cosa stiamo facendo con il nostro potere?”

Il trailer si apre con Khloé Kardashian che dice: “Vorrei potervi dire che questa sarà una stagione tranquilla, rilassante e serena”, prima di interrompersi e aggiungere: “Non lo è”. Il resto del trailer mostra alcune frecciatine di Kourtney Kardashian, Kim Kardashian e Scott Disick che condivide la sua opinione su qualcosa, dicendo: “Non ho mai visto così tanto dramma in vita mia”.

L’obiettivo è ovviamente quello di attirare l’attenzione del pubblico e invogliarlo a seguire le vite piene di drammi che le Kardashian sembrano avere sempre.

Alcuni potrebbero sostenere che le Kardashian dovrebbero già essere consapevoli della loro influenza sugli altri, visto che fanno reality show da parecchio tempo ormai. Tuttavia, se c’è un evento che provoca un cambiamento e le fa vedere le cose in modo diverso, forse è un bene.

Altri possibili temi trattati

Alcuni degli argomenti che potrebbero essere affrontati nella terza stagione sono la rottura tra Kim e Pete Davidson, avvenuta dopo le riprese della seconda stagione. Kourtney e Travis Barker si sono sposati, quindi potrebbero esserci scene del loro sontuoso matrimonio italiano. Anche Kendall Jenner si è separata dal suo fidanzato Devin Booker, il che potrebbe essere affrontato.

Conclusioni

Sebbene ci siano sicuramente molti momenti dietro le quinte che sono accaduti durante le riprese della terza stagione, dal ottobre 2022 almeno fino al febbraio 2023, gli spettatori non vedono l’ora di vedere di più delle Kardashian, come sempre. Si spera che il dramma sia sufficiente per attirare l’attenzione del pubblico, poiché Hulu ha ordinato 40 episodi dello show, e con ogni stagione composta finora da 10 episodi, ciò significa che ci sarà almeno un’altra stagione dopo questa.