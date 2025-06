Le icone della televisione italiana: Antonella Clerici, Milly Carlucci e Mara Venier in Vanity Fair

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Il numero 26-27 di Vanity Fair, disponibile in edicola fino al 1 luglio 2025, celebra tre figure emblematiche della televisione italiana: Antonella Clerici, Milly Carlucci e Mara Venier. Queste donne, protagoniste indiscusse del panorama televisivo, non solo hanno intrattenuto il pubblico, ma hanno anche contribuito a plasmare la cultura contemporanea, affrontando temi come il femminismo e l’emancipazione. La copertina di questo numero rappresenta un riconoscimento tardivo ma significativo del loro impatto nel mondo dello spettacolo.

Mara Venier: la signora della domenica

Mara Venier, con il suo abito poncho firmato Laura Biagiotti, incarna la classe e l’eleganza. I gioielli Damiani e le décolletées di Gianvito Rossi completano il suo look raffinato. La carriera di Venier è costellata di successi e sfide, e nel servizio fotografico, la conduttrice riflette sull’amore, le paure e le delusioni che ha affrontato nel corso degli anni. La sua capacità di connettersi con il pubblico è innegabile, e il potere terapeutico della sua presenza televisiva è un tema ricorrente nelle sue interviste. Venier è diventata un simbolo di resilienza e autenticità, affrontando con coraggio le difficoltà della vita e della carriera.

Antonella Clerici: il percorso di una “secchiona pop”

Antonella Clerici, vestita con un elegante tubino di Dolce&Gabbana, rappresenta un altro capitolo della storia della televisione italiana. I gioielli Crivelli e le décolletées di Sergio Rossi aggiungono un tocco di glamour al suo stile. Nel servizio, Clerici racconta i suoi inizi, il percorso verso il successo e i pregiudizi che ha dovuto affrontare. La sua ironia emerge chiaramente quando commenta il fatto che, fino ad ora, non aveva mai avuto una copertina di Vanity Fair. La sua carriera è un esempio di come la determinazione e la passione possano portare a risultati straordinari, e il suo approccio “secchiona pop” ha conquistato il cuore di molti italiani.

Milly Carlucci: disciplina e ribellione

Milly Carlucci, con un abito d’archivio di Renato Balestra Couture, rappresenta la professionalità e la dedizione che la contraddistinguono. La collana e l’anello Panthère di Cartier, insieme alle décolletées di Sergio Rossi, completano il suo look distintivo. Carlucci ha trascorso mezzo secolo nel mondo della televisione, mantenendo un profilo impeccabile e senza scivoloni. Nel suo racconto, emerge la sua disciplina, ma anche una certa ribellione nei confronti delle convenzioni. La sua convinzione che sia necessaria “una buona stella” per avere successo riflette la sua filosofia di vita e carriera.

Un tributo alle icone della tv italiana

Questo numero di Vanity Fair non è solo una celebrazione delle tre conduttrici, ma anche un riconoscimento del loro contributo alla cultura italiana. Le interviste, curate da Stefania Saltalacchia, Federico Rocca e Valentina Colosimo, offrono uno sguardo approfondito sulla vita e le esperienze di queste donne straordinarie. La direzione creativa di Simone Marchetti e Teresa Marra, insieme alle fotografie di Joseph Cardo, cattura l’essenza di queste icone, rendendo omaggio al loro percorso e alle sfide affrontate nel corso degli anni.

Il servizio, realizzato da Aurora Sansone, si propone di continuare a narrare le storie di queste protagoniste, promettendo ulteriori sorprese e approfondimenti in futuro. La copertina di Vanity Fair diventa così un simbolo di riconoscimento per il lavoro e l’impatto che Antonella Clerici, Milly Carlucci e Mara Venier hanno avuto sulla televisione e sulla società italiana.

