Le differenze tra il quarto episodio di The Last of Us 2 e il videogioco: un viaggio a Seattle

Il quarto episodio della serie HBO “The Last of Us 2” ci porta nel cuore del “Giorno 1” a Seattle, seguendo le avventure di Ellie e Dina. Tuttavia, la trasposizione presenta alcune differenze significative rispetto al videogioco di Naughty Dog. Questo articolo esplorerà le modifiche apportate e i momenti salienti di questo episodio, analizzando il percorso delle protagoniste e le scelte narrative della serie.

Il viaggio di Ellie e Dina a Seattle

Nella serie, il viaggio di Ellie e Dina attraverso Seattle è caratterizzato da una lunga traversata che le porta a esplorare le zone circostanti, affrontando posti di blocco e i resti di battaglie tra FEDRA e WLF. Nel videogioco, le due ragazze si trovano a dover aprire cancelli elettrici per raggiungere la loro prima meta, l’hotel Serevena. Qui, secondo le informazioni raccolte, dovrebbe trovarsi una squadra dei Lupi, in cerca di Abby, la nemica di Ellie.

Durante il percorso, Ellie e Dina devono attivare alcuni generatori per aprire i cancelli. Per farlo, è necessario procurarsi della benzina, che riescono a trovare nel garage di un tribunale abbandonato. Questo richiede un’esplorazione approfondita dell’area circostante, che include banche in rovina, negozi e avamposti del WLF. Attraverso questa esplorazione, le ragazze apprendono di più sulla storia dei Lupi e sulla loro guerra contro FEDRA, arricchendo il contesto narrativo.

Un momento significativo di questa fase è rappresentato dall’accesso a un negozio musicale, dove Ellie trova una chitarra e inizia a suonare “Take on Me” per Dina. Questa scena è stata trasposta fedelmente nella serie HBO, offrendo un tocco di autenticità e connessione emotiva tra i personaggi.

Le differenze nella trama e nei personaggi

Una delle principali differenze tra la serie e il videogioco è il motivo che spinge Ellie e Dina a Seattle. Nel videogioco, le ragazze seguono le tracce di Tommy, il fratello di Joel, che si è recato per primo a Seattle per vendicare la morte di Joel. Nell’hotel, Ellie e Dina trovano cadaveri torturati, e Ellie riconosce i metodi di Tommy, comprendendo di essere sulla pista giusta.

Successivamente, Ellie e Dina vengono attaccate dal WLF e si rifugiano in una metropolitana abbandonata, infestata da infetti. Questo momento di tensione è cruciale, poiché segna l’inizio di una sequenza di eventi che porterà a una rivelazione importante. Durante la fuga, Ellie è costretta a rivelare a Dina di essere immune al virus, un segreto che cambia la dinamica tra le due.

Nel rifugio del teatro, sia nel gioco che nella serie, Dina confessa a Ellie di essere incinta. Questo sviluppo aggiunge una nuova dimensione alla loro relazione e pone interrogativi sul futuro delle protagoniste mentre si preparano per il Giorno 2.

Flashback e anticipazioni future

Un elemento che il videogioco include prima del Giorno 2 è un flashback ambientato quattro anni prima, in cui Ellie festeggia il suo compleanno in un museo con Joel. Questa sequenza è stata omessa nella serie, ma potrebbe apparire in episodi futuri, come suggerito dai trailer diffusi da HBO. Gli spettatori possono quindi aspettarsi di vedere questo momento significativo, che arricchirebbe ulteriormente la narrazione e il background emotivo di Ellie.

In sintesi, il quarto episodio di “The Last of Us 2” ha compresso il Giorno 1, tagliando parti significative dedicate all’esplorazione di Seattle e agli scontri con il WLF. La serie ha scelto di iniziare direttamente dalla sequenza in metropolitana, modificando il ritmo e la struttura della storia rispetto al videogioco originale. Con l’attesa per i prossimi episodi, i fan possono riflettere sulle differenze e sulle scelte narrative che rendono unica questa trasposizione.

