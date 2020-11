Le clip di Keanu Reeves, giornalista per bambini negli anni Ottanta

É un adorabile Keanu Reeves quello che vediamo nelle clip di un notiziario per bambini degli anni Ottanta. Questa la sua gavetta prima di diventare un grande attore.

La gavetta di Keanu Reeves

Quando Keanu Reeves ha cercato per la prima volta di entrare nel mondo della recitazione, ha intrapreso un percorso interessante come reporter per un programma di notizie per bambini chiamato Going Great. Le clip dello show ci mostrano quanto lontano sia arrivato Reeves da quei primi giorni.

L’attore, che aveva solo 20 anni, ha lavorato come corrispondente e co-conduttore per la terza stagione dello spettacolo della Canadian Broadcasting Company. In qualità di reporter per il programma, Keanu avrebbe intervistato persone e coperto eventi e storie di interesse umano.

Reeves era a disposizione per riferire dalla prima Convention internazionale canadese sugli orsacchiotti. Nella clip, può essere sentito in una voce fuori campo che dice che si aspettava “un sacco di follia” all’evento.

Lo vediamo con occhiali da sole bianchi mentre subisce un attacco da un orsacchiotto intervistato.

“Ti ho cercato dappertutto”, dice nella clip. “Dobbiamo andare al bar per soli orsi e parlare di orsi… Abbiamo problemi. Quindi ascolta, andremo giù. Parleremo di affari e, ehi, andrà tutto bene. Amo questo ragazzo”. Poi dà un bacio all’orso.

Keanu Reeves e le interviste a ragazzi straordinari

In un’altra clip Keanu Reeves intervista un giovane giocoliere e un insegnante di equitazione. L’attore ha anche ricevuto una lezione su come andare a cavallo. A un certo punto chiede all’insegnante di equitazione: “È questo che vuoi fare? Voglio dire, quando cresci e sei un vero essere umano?”.

Per il segmento sul giocoliere, Reeves riflette con la voce fuori campo: “Quanto può essere difficile fare il giocoliere?” e scopre quanto sia difficile padroneggiare questa abilità.

Il licenziamento dallo show

Mentre l’attore sembrava fare un lavoro accettabile come corrispondente per il programma, durante un’intervista del 2017 con Jimmy Fallon, quando gli è stato chiesto di questo periodo della sua carriera ha rivelato di essere stato licenziato.

Reeves non era tagliato per essere un giornalista, a quanto pare, poiché ha detto di essere stato licenziato dopo aver fatto un anno di spettacolo. Fallon ha riprodotto una clip dalla convention dell’orsacchiotto di Reeves mentre camminava lungo il sentiero dei ricordi.

“Quello è stato uno dei miei primi impieghi”, ha spiegato Reeves, aggiungendo: “Era uno spettacolo per bambini… ti mandavano fuori e andavo a intervistare i ragazzi che facevano cose. É stato molto divertente.”

Quando Fallon ha chiesto all’attore se avesse imparato a fare qualcosa, Keanu ha detto: “intervistare le persone, immagino”. Il presentatore del talk show ha suggerito che Reeves sarebbe stato qualificato per sostituirlo se fosse mai stato malato.

Quando Fallon ha chiesto per quanto tempo ha fatto il giornalista, l’attore ha ammesso: “Mi hanno licenziato dopo il primo anno.”

Andrea Racca

10/11/2020