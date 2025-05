Le cinque decisioni più sbagliate di Game of Thrones che hanno cambiato il corso della storia

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

Nel mondo di Game of Thrones, ogni scelta compiuta dai personaggi ha il potere di alterare il destino di interi regni. Le conseguenze delle azioni intraprese dai protagonisti si rivelano spesso devastanti, portando a eventi tragici e a una spirale di violenza. Questo articolo analizza cinque delle decisioni più clamorosamente errate che hanno segnato la saga, rivelando come l’orgoglio, la vendetta e l’ambizione possano condurre a risultati catastrofici.

Oberyn Martell e la Montagna: un duello fatale

Il duello tra Oberyn Martell e Gregor Clegane, noto come La Montagna, è uno dei momenti più attesi della serie. Oberyn, agile e astuto, riesce inizialmente a sopraffare il suo avversario, ma la sua scelta di esigere pubbliche scuse per la morte della sorella Elia si rivela fatale. Invece di concludere il combattimento quando ha l’opportunità, Oberyn si lascia sopraffare dall’orgoglio e dalla vendetta. Questo momento di debolezza gli costa la vita: La Montagna, risollevatosi, lo colpisce con una violenza inaspettata, frantumandogli il cranio. La decisione di Oberyn di non terminare il combattimento quando avrebbe potuto ha non solo segnato la sua fine, ma ha anche avuto ripercussioni significative per gli eventi futuri della serie, contribuendo a un ciclo di vendetta e violenza.

Theon Greyjoy e la conquista del Grande Inverno

Theon Greyjoy è uno dei personaggi più complessi di Game of Thrones, e la sua storia è caratterizzata da scelte che lo portano a una discesa vertiginosa. La sua decisione di tradire Robb Stark e invadere il Grande Inverno, spinto dal desiderio di approvazione della sua famiglia biologica, si rivela disastrosa. Sebbene inizialmente sembri una vittoria, Theon viene catturato dai Bolton, subendo torture fisiche e psicologiche che lo segnano per sempre. Questa scelta impulsiva non solo distrugge il suo legame con gli Stark, ma lo porta anche a un percorso di sofferenza e redenzione che si snoda lungo tutta la serie. La sua traiettoria illustra come la ricerca di approvazione possa condurre a conseguenze devastanti, non solo per sé stessi, ma anche per coloro che ci circondano.

Robb Stark e il matrimonio con Talisa: un errore strategico

Robb Stark, giovane e valoroso leader del Nord, è un personaggio che guadagna rispetto sul campo di battaglia. Tuttavia, la sua decisione di rompere un accordo matrimoniale con una delle figlie di Walder Frey per sposare Talisa, un’infermiera di Volantis, si rivela un errore fatale. Questo gesto, motivato dall’amore, scatena l’ira dei Frey e porta a uno dei momenti più scioccanti della serie: le Nozze Rosse. Durante un banchetto che doveva celebrare l’alleanza tra le famiglie, Robb e la sua madre Catelyn vengono brutalmente assassinati, segnando la fine delle aspirazioni di un Nord indipendente. La scelta di Robb di seguire il cuore piuttosto che la ragione ha avuto conseguenze devastanti, dimostrando come le decisioni personali possano influenzare il destino di interi regni.

Daenerys Targaryen e la distruzione di Approdo del Re

La figura di Daenerys Targaryen è centrale nella saga, e la sua evoluzione da liberatrice a tiranna è uno dei temi più controversi dell’ottava stagione. Dopo aver conquistato Approdo del Re, la città si arrende e le campane suonano per implorare la pace. Tuttavia, Daenerys compie una scelta sconcertante: decide di incenerire la città con il suo drago, causando la morte di migliaia di civili inermi. Questo atto di violenza, scaturito da un mix di dolore e paranoia, trasforma la Regina Liberatrice in una figura temuta e odiata. La decisione di Daenerys di non fermarsi di fronte alla resa della città segna un punto di non ritorno, portando a una spirale di distruzione che culmina nel suo tragico destino. La sua storia mette in luce come il potere e la vendetta possano corrompere anche le intenzioni più nobili.

L’assassinio di Jon Arryn: l’innesco del caos

Infine, l’omicidio di Jon Arryn rappresenta l’evento scatenante che dà inizio a tutta la trama di Game of Thrones. Jon, Primo Cavaliere del Re, viene avvelenato da Petyr Baelish, noto anche come Ditocorto, con la complicità di Lysa Tully. Questo omicidio ha come obiettivo quello di nascondere l’incesto tra Cersei e Jaime Lannister e di scatenare il caos per trarne vantaggio personale. La morte di Jon Arryn diventa la miccia che accende una serie di conflitti, intrighi e tradimenti, portando a guerre e morti in tutto il continente. La scelta di Ditocorto di eliminare Jon per perseguire la sua ambizione personale ha conseguenze devastanti, dimostrando come un singolo atto di violenza possa cambiare il corso della storia.

Game of Thrones rimane una serie iconica, non solo per le sue battaglie e intrighi, ma anche per le scelte sbagliate dei suoi personaggi, che offrono una riflessione profonda sulle conseguenze delle azioni umane.

