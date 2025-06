Le attesissime fiction Cuori 3 e Don Matteo 15 tornano su Rai1: tutte le novità

CONDIVIDI COI TUOI AMICI!

La programmazione televisiva italiana si arricchisce di attesissime novità con il ritorno di due fiction molto amate, Cuori e Don Matteo. Entrambe le serie si preparano a conquistare il pubblico di Rai1 con nuove storie e colpi di scena. La terza stagione di Cuori e la quindicesima di Don Matteo promettono di intrattenere gli spettatori con trame avvincenti e personaggi ben noti. Scopriamo insieme le anticipazioni e le novità che ci attendono.

Cuori 3: il medical drama torna in autunno

La terza stagione di Cuori è in arrivo e i fan non dovranno attendere a lungo. La serie, ambientata a Torino negli anni Sessanta, è attesa per il prossimo autunno, con una data di debutto prevista per ottobre. Recentemente, Cuori 3 è stata presentata all’Italian Global Series Festival, dove sono state svelate alcune anticipazioni sul cast e sulla trama. Un’importante novità riguarda l’assenza di Daniele Pecci, il quale non riprenderà il suo ruolo del professor Cesare Corvara. Al suo posto, Fausto Maria Sciarappa entrerà nel cast come nuovo primario.

Oltre a Sciarappa, ci saranno altre due new entry significative. Giulio Scarpati interpreterà un sensitivo, un personaggio capace di prevedere eventi futuri, mentre Carolina Sala avrà il ruolo di un’ex paziente del dottor Ferraris, un giovane talento musicale che porterà scompiglio nella vita del medico, fresco di nozze. La trama si aprirà con il matrimonio tra Delia e Alberto, e Pilar Fogliati tornerà nei panni della dottoressa Brunello, che avrà un ruolo centrale nella nuova stagione, interagendo con il nuovo primario.

Don Matteo 15: Raoul Bova torna nella primavera 2025

Se l’attesa per Cuori 3 è breve, per Don Matteo 15 dovremo pazientare fino alla prossima primavera. Le riprese della nuova stagione sono appena iniziate, ma già emergono interessanti dettagli. Raoul Bova riprenderà il suo ruolo di don Massimo, il cui vero nome è Matteo Mezzanotte. Nella scorsa stagione, il personaggio ha affrontato diverse sfide, tra cui il riavvicinamento con sua sorella Giulia, che ha intrecciato una storia d’amore con il nuovo capitano, Diego Martini.

Nella quindicesima stagione, sia Diego che Giulia, interpretati da Eugenio Mastrandrea e Federica Sabatini, torneranno a far parte della trama, riprendendo da dove si erano lasciati nell’ultima puntata di Don Matteo 14, dove i due si erano dichiarati il loro amore. La nuova stagione prevede dieci episodi, che andranno in onda nella prima serata di Rai1, probabilmente il giovedì, come da tradizione. Non mancheranno i volti familiari: Nino Frassica tornerà nel ruolo del Maresciallo Cecchini, Nathalie Guetta sarà Natalina, Francesco Scali interpreterà Pippo e Pietro Pulcini sarà il Brigadiere Ghisoni.

Con queste due fiction, Rai1 si prepara a offrire ai telespettatori un autunno e una primavera ricchi di emozioni e storie coinvolgenti. Gli appassionati delle serie italiane possono già segnare sul calendario le date di ritorno di Cuori e Don Matteo, pronti a seguire le avventure dei loro personaggi preferiti.

