Le 10 migliori star d’azione di Hollywood: eroine che hanno fatto la storia del cinema

L’industria cinematografica di Hollywood ha visto emergere nel corso degli anni numerose attrici che hanno saputo conquistare il pubblico con le loro interpretazioni nei film d’azione. Queste donne, spesso esperte in arti marziali o dotate di una forte presenza scenica, hanno ridefinito il concetto di eroina sul grande schermo. In questo articolo, esploreremo le dieci migliori star d’azione, analizzando i loro ruoli più iconici e il loro impatto nel genere.

Ana de Armas: la nuova stella del cinema d’azione

Ana de Armas ha catturato l’attenzione del pubblico con la sua interpretazione di Paloma in “No Time To Die” , dove ha affiancato Daniel Craig nel ruolo di James Bond. La sua performance ha segnato l’inizio di una nuova era per l’attrice cubana, che ha continuato a brillare nel genere action. Dopo il suo debutto nel franchise di Bond, è stata scelta come protagonista di “Ballerina“, uno spin-off della celebre saga di “John Wick“, dove interpreta Eve, un personaggio che si distacca dalla sua formazione per inseguire una vendetta personale.

Nel film “Ghosted” , Ana de Armas ha dimostrato ulteriormente il suo carisma, salvando più volte il personaggio di Chris Evans. La sua versatilità le consente di eccellere sia nelle scene d’azione che in quelle drammatiche, come dimostra la sua nomination all’Oscar nel 2023 per il ruolo di Marilyn Monroe in “Blonde“. Con il suo stile unico e la capacità di portare freschezza nei ruoli d’azione, Ana de Armas si è affermata come una delle interpreti più promettenti del panorama cinematografico attuale.

Gina Carano: dalla lotta al grande schermo

Gina Carano è una delle poche attrici che ha saputo portare la sua esperienza nelle arti marziali miste direttamente sul grande schermo. Il regista Gabriele Mainetti, per il suo film “La città proibita“, ha scelto di ingaggiare Carano per la sua autenticità e la sua preparazione atletica, sottolineando l’importanza di avere un’attrice che conosce realmente le tecniche di combattimento. Il suo debutto nel cinema è avvenuto nel 2009 con “Blood and Bone“, ma è stata la sua partecipazione a “Knockout – Resa dei conti” di Steven Soderbergh a farla notare a un pubblico più vasto.

La sua fisicità e la sua presenza scenica le hanno permesso di confrontarsi con attori di grande calibro, come Michael Fassbender e Michelle Rodriguez in “Fast and Furious 6“. Gina Carano ha saputo dimostrare che le donne possono essere protagoniste nel genere action, portando una nuova dimensione ai ruoli femminili nel cinema.

Angelina Jolie: l’icona delle action star

Angelina Jolie è un nome che risuona in tutto il mondo del cinema, non solo per il suo Oscar, ma anche per le sue interpretazioni indimenticabili nei film d’azione. Il suo ruolo più iconico è senza dubbio quello di Lara Croft nella saga di “Tomb Raider“, che ha segnato una svolta nel modo in cui le donne venivano rappresentate nei film d’azione. Oltre a Lara Croft, Jolie ha recitato in pellicole come “Fuori in 60 secondi“, “Mr. and Mrs. Smith“, “Wanted – Scegli il tuo destino” e “Salt“, dimostrando la sua versatilità e il suo talento nel genere.

La sua carriera è stata caratterizzata da ruoli che richiedevano non solo abilità recitative, ma anche una preparazione fisica notevole. Angelina Jolie ha saputo unire la sua passione per l’azione con il suo impegno umanitario, diventando un’ambasciatrice di buona volontà per l’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati.

Milla Jovovich: la regina dell’action

Milla Jovovich ha iniziato la sua carriera come modella, ma è diventata famosa per i suoi ruoli nei film d’azione, in particolare nella saga di “Resident Evil“. La sua interpretazione di Alice ha segnato un punto di svolta nel genere, portando un personaggio femminile forte e determinato al centro della narrazione. La sua carriera è iniziata con “Ritorno alla Laguna Blu“, ma è stato “Il quinto elemento” di Luc Besson a farla conoscere al grande pubblico.

Jovovich ha dimostrato di essere un’attrice versatile, capace di affrontare scene d’azione complesse e coreografie di combattimento. Anche in film comici come “Zoolander“, ha mostrato la sua abilità nel combinare azione e umorismo.

Uma Thurman: l’icona di Kill Bill

Uma Thurman è diventata un’icona del cinema d’azione grazie al suo ruolo nella saga di “Kill Bill” di Quentin Tarantino. Il personaggio della Sposa ha catturato l’immaginazione del pubblico, trasformando Thurman in un simbolo di forza e resilienza. Anche se non aveva una formazione nelle arti marziali, ha dedicato tempo e impegno per rendere credibile la sua interpretazione, dimostrando che il talento può superare la mancanza di esperienza.

La sua performance in “Kill Bill” ha ispirato molte donne a vedere il cinema d’azione come un campo accessibile e gratificante. La sua capacità di trasmettere emozioni attraverso l’azione ha reso il suo personaggio indimenticabile.

Pam Grier: pioniera del cinema d’azione

Pam Grier è stata una delle prime action star donne, diventando una leggenda negli anni ’70 grazie a film come “Coffy” e “Foxy Brown“. La sua carriera ha subito una rinascita quando Quentin Tarantino le ha offerto il ruolo di protagonista in “Jackie Brown“. Grier ha dimostrato che le donne possono essere protagoniste forti e carismatiche, rompendo gli stereotipi di genere nel cinema.

La sua influenza nel cinema blaxploitation ha aperto la strada a molte attrici, rendendola una figura fondamentale nella storia del cinema d’azione. La sua presenza sullo schermo è stata caratterizzata da una forza e una determinazione che hanno ispirato generazioni di attrici.

Sigourney Weaver: la pioniera dell’eroina d’azione

Sigourney Weaver ha segnato la storia del cinema con il suo ruolo di Ellen Ripley nella saga di “Alien“. Inizialmente concepito come un personaggio maschile, Ripley ha rivoluzionato il concetto di eroina nel cinema d’azione. La sua interpretazione ha dimostrato che le donne possono essere protagoniste forti e complesse, aprendo la strada a molte altre attrici nel genere.

Weaver ha continuato a lavorare in ruoli iconici, dimostrando la sua versatilità e il suo talento. La sua carriera è stata caratterizzata da scelte audaci e da un impegno costante nel rappresentare personaggi femminili forti e significativi.

Zhang Ziyi: la regina del Wuxia

Zhang Ziyi è una superstar in Cina e ha guadagnato fama internazionale grazie ai suoi ruoli nei film Wuxia. La sua carriera è decollata con “La tigre e il dragone” di Ang Lee, seguito da “Hero” e “La foresta dei pugnali volanti“. La sua formazione nella danza le consente di eseguire coreografie di combattimento con grazia ed eleganza, rendendola una delle attrici più apprezzate nel genere.

Zhang ha saputo portare la cultura cinese nel cinema occidentale, dimostrando che le storie d’azione possono essere universali e coinvolgenti. La sua presenza sullo schermo è sempre accompagnata da una forte carica emotiva, rendendo i suoi personaggi memorabili.

Charlize Theron: l’eccezionale interprete d’azione

Charlize Theron è un’attrice versatile che ha saputo conquistare il pubblico con ruoli drammatici e d’azione. La sua dedizione al lavoro è evidente nei suoi film, dove ha dimostrato di essere una delle interpreti più preparate di Hollywood. Ruoli come Furiosa in “Mad Max: Fury Road” e Lorraine Broughton in “Atomica bionda” le hanno conferito uno status di star d’azione.

Theron ha dimostrato che le donne possono essere protagoniste forti e credibili nei film d’azione, portando una nuova dimensione ai personaggi femminili. La sua abilità nelle scene di combattimento e la sua presenza magnetica la rendono una delle attrici più rispettate nel settore.

Michelle Yeoh: la leggenda del cinema d’azione

Michelle Yeoh è una delle attrici più rispettate nel panorama cinematografico, con una carriera che abbraccia diversi generi. La sua formazione come atleta e la sua esperienza nelle arti marziali le consentono di eseguire le proprie scene d’azione con incredibile abilità. Yeoh ha guadagnato fama internazionale grazie a film come “La tigre e il dragone” e “Everything Everywhere All at Once“, per il quale ha vinto l’Oscar come miglior attrice protagonista nel 2023.

La sua versatilità e il suo impegno nel portare personaggi femminili forti sul grande schermo l’hanno resa un’icona nel genere. Michelle Yeoh continua a ispirare nuove generazioni di attrici, dimostrando che il cinema d’azione può essere un campo in cui le donne brillano.

