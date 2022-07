“Law & Order: Organized Crime”: ucciso membro della troupe

Secondo quanto riportato da Variety, un membro della troupe di “Law & Order: Organized Crime” è stato ucciso ieri mattina a colpi di arma da fuoco a New York dove si stanno svolgendo le riprese della terza stagione della famosa serie tv.

Law & Order: Organized Crime: dramma sul set

Secondo il NYPD, il membro della troupe di “Law & Order: Organized Crime” era un trentunenne di nome Johnny Pizarro residente nel Queens. L’uomo era seduto nella sua macchina verso le 5:15 del mattino nel quartiere di Greenpoint a Brooklyn quando una persona non identificata si è avvicinata all’auto, ha aperto la portiera e ha iniziato a sparare. Pizarro è stato trasportato al Woodhull Hospital dove è stato dichiarato morto all’arrivo.

Queste le parole di NBC e dello studio Universal Television:

“Siamo rimasti terribilmente rattristati e scioccati nel sentire che uno dei membri della nostra troupe è stato vittima di un crimine questa mattina presto ed è morto di conseguenza. Stiamo lavorando con le forze dell’ordine locali mentre continuano a indagare. I nostri cuori vanno alla sua famiglia e ai suoi amici e vi chiediamo di rispettare la loro privacy durante questo periodo”.

Pizarro era sul luogo dove si sarebbero dovute svolgere le riprese di mattina presto come parte della sicurezza del set e responsabile del parcheggio, assunto da un’azienda privata incaricata dalla produzione. Non è chiaro se l’assassino conoscesse la vittima o quale potesse essere il possibile motivo. L’assassino è stato descritto dai testimoni mentre indossava una felpa nera con cappuccio e pantaloni neri.

“Law & Order: Organized Crime” è una delle tre serie di “Law & Order” attualmente in onda sulla NBC, tutte girate all’aperto nell’area di New York. Oltre a “Organized Crime”, ci sono anche “Law & Order: Special Victims Unit” e “Law & Order”, che è stato riportato in onda per la 21a stagione. In “Law & Order: Organized Crime” figura Christopher Meloni tornato nel franchise dopo essere uscito da “Law & Order: Special Victims Unit” prima della tredicesima stagione.

Roberta Rosella

20/07/2022