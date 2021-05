La Universal Pictures International si è scusata con Laverne Cox per averle dato una voce maschile nella versione in lingua italiana di “Promising Young Woman”.

Laverne Cox è stata doppiata con una voce maschile

“Siamo profondamente grati a Laverne e alla comunità transgender per averci aperto gli occhi su un pregiudizio che né noi né molti nel nostro settore avevamo riconosciuto”. Ha detto in una dichiarazione un portavoce della Universal Pictures International. “Sebbene non vi fosse alcun intento dannoso dietro questo errore, stiamo lavorando diligentemente per risolverlo. Abbiamo iniziato a doppiare la voce della signora Cox con attori femminili nei nostri territori internazionali. Ora stiamo posticipando le date di uscita per garantire che sia disponibile la versione corretta. Ci dispiace per il dolore causato, ma siamo grati di poter affrontare la situazione in questo film e impedire che errori simili si ripetano su progetti futuri “.

Il film vincitore dell’Oscar di Emerald Fennell doveva uscire in Italia il 13 maggio, ma da allora è stato respinto. Dopo che Universal Pictures Italia ha pubblicato una clip di “Promising Young Woman” il 6 maggio. Il video ora limitato presenta Cassie di Carey Mulligan che chiacchiera con Gail, il capo del suo bar e amico solitario interpretato da Cox. Il suo tono chiaramente mascolino, doppiato dall’attore Roberto Pedicini, ha provocato l’interruzione sui social media da parte degli spettatori italiani.

Ribattezzata con una voce femminile

La doppiatrice Vittoria Schisano – che in precedenza aveva doppiato Cox in “Amend: The Fight for America” di Netflix ed era la voce italiana dietro il personaggio trans di “Big Mouth” Natalie – ha rivelato al Guardian che non conosce nessun altro doppiatore trans in Italia e non gli è stato chiesto di leggere per il ruolo di Cox in “Promising Young Woman”.

La Universal è andata avanti con la scelta di un attore maschio Cis per doppiare il personaggio di Cox dopo averlo fatto in passato per ruoli come in “Orange is the New Black”. Gli uomini della Cis sono stati scelti anche per le versioni rilasciate in Spagna, che è stata rilasciata ad aprile. La Germania ha respinto il rilascio per ri-doppiare con una voce femminile come in Italia. In Spagna, l’uscita per l’intrattenimento domestico sarà ribattezzata con una voce femminile.

Maria Bruna Moliterni

13 ⁄ 05 ⁄ 2021