Laura Lega racconta il Corpo di Stato più amato dagli italiani: I Vigili del Fuoco

Laura Lega, Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, sarà protagonista di una nuova puntata di ConverseRai, disponibile dal 20 marzo su RaiPlay. Il programma della Direzione Contenuti Digitali sull’inclusione, darà spazio alla sua voce grazie ad un’intervista in cui racconta con entusiasmo e orgoglio il Corpo di Stato più amato dagli italiani.

In basso un estratto delle dichiarazioni del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco:

“I vigili del fuoco salvano tutti: non salvano i buoni, lasciando indietro i cattivi; non guardano se si ha la fedina penale pulita oppure no. Salvano chiunque sia in difficoltà. Una macchina di prim’ordine

che viene guardata con grande attenzione anche all’estero. Il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco assicura una copertura H 24, sette giorni su sette, per soccorrere chiunque sia in una condizione di vulnerabilità. Oltre 35.000 uomini al servizio dello Stato.”

La prevenzione degli incendi costituisce una delle principali funzioni svolte istituzionalmente, ma i Vigili del Fuoco rappresentano molto di più. Sanno stare al passo con la natura e con le trasformazioni del nostro pianeta, compresi i cambiamenti climatici. Guardano al futuro, investendo in strumenti innovativi e tenendosi aggiornati sui progressi della tecnologia. La conoscenza dei fenomeni naturali è inoltre indispensabile per acquisire i comportamenti idonei da adottare nelle emergenze. Emergenze che purtroppo stando ai numeri sono in crescita: tra il 15 giugno e il 21 di luglio ci sono stati oltre 33.000 interventi, 4000 in più rispetto allo stesso periodo del 2021.

È necessario in questo caso, attenerci alla descrizione lucida ed emozionante del Corpo dei Vigili del Fuoco, da parte di Laura Lega:

“Questa è una professione che richiede di intervenire in scenari estremamente complessi, di altissimo pericolo. Ci deve essere una componente di generosità, di volontà di donarsi, che è qualcosa di straordinario: quando entri in una galleria avvolta dal fuoco, quando ti infili in uno spazio che nessuno di noi immaginerebbe possa essere percorso da uomini. Quando tiri fuori qualcuno in pericolo di vita, devi essere in grado di trasmettere sicurezza, solidità. Quella capacità di mantenerti emotivamente freddo-lucido, più che freddo; capace razionalmente di capire cosa devi fare, ma di essere al tempo stesso capace di essere accanto alla persona che stai salvando.”

Non ci resta quindi che attendere il 20 marzo per l’uscita di questa nuova puntata molto emozionante, del programma ConverseRai su Raiplay.