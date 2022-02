Laura Dern, Noah Jupe e Benedict Cumberbatch reciteranno nel film drammatico di fantascienza dal titolo “Morning” diretto da Justin Kurzel.

Morning: sempre luce per Laura Dern, Noah Jupe e Benedict Cumberbatch

Il premio Oscar e BAFTA Laura Dern (“Big Little Lies”), Noah Jupe, star di “A Quiet Place”, e il candidato all’Oscar Benedict Cumberbatch (“The Imitation Game”) saranno i protagonisti del nuovo progetto di Justin Kurzel (“Nitram”), dal titolo “Morning”.

Il film è ambientato in un futuro prossimo in cui è stata inventata una pillola che elimina il bisogno di dormire. La presenza di un sole artificiale consente di avere sempre la luce del giorno per ogni attività e in ogni ora. Tuttavia, avviene che, proprio in un contesto del genere, una giovane generazione privata dell’universo onirico, inizia a ribellarsi per reclamare i propri sogni.

In “Morning”, l’ambiziosa e determinata Cathy (Laura Dern) è stata una delle prime sostenitrici di un mondo insonne. Insieme al figlio Danny (Noah Jupe) sta elaborando il lutto per la morte di suo marito Frank (Benedict Cumberbatch). Con lo scorrere del tempo, tuttavia, la donna scopre che l’universo che ha contribuito a costruire sta iniziando a sgretolarsi, mentre i ricordi che ha cercato in ogni modo di reprimere stanno invadendo la sua esistenza. Mentre Danny viene trascinato in un mondo sotterraneo e sovversivo di sognatori, Cathy deve affrontare i suoi incubi e lottare duramente per non perdere suo figlio.

Cast tecnico e artistico

“Morning” è stato scritto dallo scrittore Sam Steine. La sceneggiatura è stata ripresa dalla società di Cumberbatch e Adam Ackland, SunnyMarch. Leah Clarke, produrrà insieme ad Ackland.

Benedict Cumberbatch, apprezzato nel film “Il potere del cane” di Jane Campion e attualmente al cinema nel ruolo di Dottor Strange in “Spider-Man: No Way Home”, sarà produttore esecutivo insieme a Laura Dern e Jayme Lemons, attraverso la loro compagnia Jaywalker Pictures e Marnie Podos.

Justin Kurzel, regista di “Macbeth”, “The Snowtown Murders” e “Assassin’s Creed”, torna a lavorare con molti dei suoi precedenti collaboratori, tra cui il direttore della fotografia Adam Arkapaw e la designer nominata ai BAFTA Alice Babidge. Ancora non è stata resa nota la data di inizio riprese, né il luogo in cui si svolgeranno.

L’ultimo film di Kurzel, “Nitram”, è stato presentato in Concorso a Cannes ed è valso a Caleb Landry Jones il premio come Miglior Attore.

Queste le parole di Adam Ackland:

“ Il mattino è una storia gioiosa, riflessiva e provocatoria su una realtà non così lontana dalla nostra in cui la preoccupazione per la produttività ha distrutto la nostra capacità di connetterci, soffrire e amare. Non vediamo l’ora di vedere questo cast incredibilmente talentuoso e il team creativo guidato da Justin, Laura e Noah dare vita alla sceneggiatura originale e brillante di Sam”.

Roberta Rosella

31/01/2022